Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував боротьбу з коронавірусом COVID-19 в країні.

Олександр Лукашенко заявляє, що в Білорусі в умовах пандемії медики пристосувалися лікувати захворювання. Про це пише видання БЕЛТА.

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Лукашенко сказав, що їм поки вдалося уникнути крайнього сценарію без закриття країни.

Це була важка боротьба, яка сьогодні не закінчена. Ситуація керована і країна керована, і ми можемо прийняти будь-яке рішення. Але поки нам не потрібні крайні заходи. Наші лікарі навчилися справлятися з цією хворобою. Вона у кожної людини може протікати по-різному. Звідси і ліки потрібні різні. Ліків у нас вистачає, захисних засобів достатньо, і лікарі пристосувалися лікувати ці хвороби,

– зазначив президент Білорусі.

Станом на 6 червня у Білорусі зафіксовано 46 868 випадків COVID-19, за останню добу кількість збільшилася на 887 осіб. Померли 259 пацієнтів, натомість одужали 22 066 осіб.

Лукашенко наголосив, що обмеження в Білорусі відрізняються лише тим, що не було запровадження тотального карантину і комендантської години, а також не було обмеження щодо виходу людей зі своїх домівок.