Харчування та дефекація пов'язані безпосередньо: з їжі організм отримує необхідні для нормального функціонування поживні речовини та енергію, а "відходи" виводяться з тіла із сечею та калом. І консистенція, і частота випорожнень багато в чому залежать від того, що саме людина вживає в їжу і скільки рідини п'є.

Також на тему Чому виникає солоний присмак у роті та що з цим робити

Що їсти при закрепі

Закреп може виникнути через брак клітковини. Так, клітковина стимулює слиновиділення під час пережовування їжі, дозволяє пом'якшити харчову грудку, робить кал "важчим", дозволяє простимулювати перистальтику кишечника і полегшити проходження калових мас. До багатих клітковиною продуктів належать:

цільнозернові вироби;

бобові (наприклад, сочевиця);

необроблені фрукти (особливо чорнослив – через високий вміст природного цукрового спирту сорбіту) та ягоди;

деякі овочі (морква, броколі, зелений горошок та зелень);

горіхи (волоські, мигдаль, арахіс або пекан);

крупи – вівсянка та бурий рис.

Нарешті, незалежно від симптомів – запору чи діареї – потрібно пити достатню кількість води чи трав'яного чаю. При запорі рідина допоможе розм'якшити калові маси, а при діареї дозволить уникнути зневоднення.

Від якої їжі краще відмовитись

А от від солодких газованих напоїв, алкоголю, гострих і жирних або ультраперероблених продуктів при будь-якому порушенні випорожнення доведеться відмовитися: така їжа, як фастфуд, або викличе нетравлення і посилить діарею, або затримає воду і зробить кал ще щільнішим і ускладнить його проходження по кишечнику.

Лікувати порушення у роботі кишечника виключно їжею небезпечно. Найчастіше запор або діарея – це просто симптом серйознішого захворювання, виявити яке в домашніх умовах проблематично. Тому при тривалих симптомах дуже важливо звернутися до фахівця.