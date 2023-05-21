Питание и дефекация связаны непосредственно: из пищи организм получает необходимые для нормального функционирования питательные вещества и энергию, а отходы выводятся из тела с мочой и калом. И консистенция, и частота стула во многом зависят от того, что именно человек употребляет в пищу и сколько жидкости пьет.
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Что есть при запоре
Запор может возникнуть из-за отсутствия клетчатки. Так, клетчатка стимулирует слюноотделение во время пережевывания пищи, позволяет смягчить пищевой комок, делает кал тяжелее, позволяет простимулировать перистальтику кишечника и облегчить прохождение каловых масс. К богатым клетчаткой продуктам относятся:
- цельнозерновые изделия;
- бобовые (например, чечевица);
- необработанные фрукты (особенно чернослив – из-за высокого содержания природного сахарного спирта сорбита) и ягоды;
- некоторые овощи (морковь, брокколи, зеленый горошек и зелень);
- орехи (грецкие, миндаль, арахис или пекан);
- крупы – овсянка и бурый рис.
Наконец, независимо от симптомов – запора или диареи – нужно пить достаточное количество воды или травяного чая. При запоре жидкость поможет размягчить каловые массы, а при диарее позволит избежать обезвоживания.
От какой еды лучше отказаться
А вот от сладких газированных напитков, алкоголя, острых и жирных или ультрапереработанных продуктов при любом нарушении стула придется отказаться: такая еда, как фастфуд, или вызовет несварение и усилит диарею, или задержит воду и сделает кал еще плотнее и усложнит его прохождение по кишечнику.
Лечить нарушения в работе кишечника исключительно едой небезопасно. Чаще всего запор или диарея – это просто симптом более серьезного заболевания, выявить которое в домашних условиях проблематично. Поэтому при продолжительных симптомах очень важно обратиться к специалисту.