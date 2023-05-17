Причины соленого привкуса во рту

Обезвоживание

В слюне человека имеется соль, концентрация которой увеличивается при недостатке жидкости. Поэтому во избежание обезвоживания и соленого привкуса нужно пить воду сразу, как возникает жажда.

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Ксеростомия – сухость во рту из-за нехватки или отсутствия слюны

В результате, помимо сухости во рту, появляется соленый или металлический привкус, неприятный запах изо рта и может болеть горло. Иногда такие симптомы свидетельствуют о сахарном диабете. Поэтому следует проконсультироваться с эндокринологом, чтобы своевременно выявить проблему и начать лечение.

Беременность

Как и в случае с металлическим, соленый привкус может быть следствием беременности.

Лекарство

Соленый вкус может появиться на фоне приема антидепрессантов, седативных средств против панических расстройств и нарушения сна, антигистаминных препаратов, средств для лечения болезней сердца и почек. Также соленый привкус могут вызвать препараты, которые используют при химиотерапии онкологических заболеваний.

Постназальный заток

Постназальный заток – это постоянное стекание слизи из носа в горло. Он может возникнуть из-за аллергии или хронической инфекции носовых пазух. Результатом нередко становится частый или постоянный солоноватый привкус во рту.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

ГЭРБ появляется, когда соляная кислота желудка попадает в пищевод и повреждает его слизистую. Обычно это состояние сопровождается не только соленым привкусом, но и изжогой, хроническим кашлем или комом в горле.

Аутоиммунные заболевания

Заболевания, влияющие на иммунную систему, заставляя ее атаковать здоровые ткани, влияют и на вкусовые рецепторы, а также вызывают сухость во рту.

Неврологические расстройства

Причиной таких расстройств могут быть травмы головы или опухоли. Кроме соленого привкуса во рту, они сопровождаются и другими симптомами, например головной болью, потерей обоняния, изменением зрения, судорогами.

Что делать

Обратитесь к врачу, если:

голос охрип или изменился;

появилась отек на шее;

набухли слюнные железы у уха или под челюстью;

возникли проблемы с жеванием или проглатыванием;

есть изжога, ком в горле, постоянный кашель;

болит голова, исчезло обоняние, появились проблемы со зрением и судороги.

Проконсультируйтесь со своим врачом, если появился соленый привкус и при этом у вас есть болезни сердца, почек, сахарный диабет или аутоиммунное заболевание.