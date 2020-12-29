Зазвичай горло потрібно полоскати при застуді, щоб полегшити біль. Полоскання може зняти й симптоми алергії, а ще для здоров'я порожнини рота.

Як зменшити біль в горлі

Горло часто болить при застуді, але зазвичай турбуватися нема про що: як правило, протягом тижня все минає, пише Національна служба охорони здоров'я Великобританії NHS.

Щоб зменшити біль в горлі й скоротити її тривалість, можна:

полоскати горло теплою солоною водою (рекомендація стосується дорослих людей і школярів – діти зазвичай не можуть правильно полоскати горло);

пити багато води;

їсти прохолодну або м'яку їжу;

уникати куріння або задимлених місць;

використовувати зволожувач повітря;

смоктати кубики льоду або льодяники (дітям не можна давати дрібні смоктальні цукерки – вони можуть вдавитися);

їсти мед (дітям до 1 року не можна);

більше відпочивати.

Як полоскати горло при застуді

Полоскати горло можна стільки раз, скільки хочеться. Деякі рекомендації говорять про те, що полоскати потрібно не менше разу на годину.

Розчиніть половину чайної ложки солі в склянці теплої води та полощіть горло розчином.

Нахиліть голову назад, тримаючи рідину в роті, відкрийте рот і скажіть "А-а-а". Надгортанник, який захищає трахею від попадання рідини і їжі, в цей час буде закритий. Вібрації в горлі змусять рідина рухатися, ніби вона кипить. "Прокип'ятіть" її скільки зможете, а потім сплюньте, ковтати розчин не потрібно, але якщо раптом так трапиться – нічого страшного.

Користь від полоскання горла

Попри те, що полоскання горла солоною водою входить в багато клінічні рекомендації, поки невідомо наскільки воно ефективне. Але це точно не нашкодить.