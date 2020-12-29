Как правильно полоскать горло: советы врачей
Обычно горло нужно полоскать при простуде, чтобы облегчить боль. Полоскание может снять и симптомы аллергии, а еще для здоровья полости рта.
Как уменьшить боль в горле
Горло часто болит при простуде, но обычно беспокоиться не о чем: как правило, в течение недели все проходит, пишет Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS.
Чтобы уменьшить боль в горле и сократить ее продолжительность, можно:
- полоскать горло теплой соленой водой (рекомендация касается взрослых людей и школьников – дети обычно не могут правильно полоскать горло)
- пить много воды;
- есть прохладную или мягкую пищу;
- избегать курения или задымленных мест;
- использовать увлажнитель воздуха;
- сосать кубики льда или леденцы (детям нельзя давать мелкие сосательные конфеты – они могут подавиться);
- есть мед (детям до 1 года нельзя);
- больше отдыхать.
Как полоскать горло при простуде
Полоскать горло можно столько раз, сколько хочется. Некоторые рекомендации говорят о том, что полоскать нужно не реже одного раза в час.
Растворите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и полощите горло раствором.
Наклоните голову назад, держа жидкость во рту, откройте рот и скажите "А-а-а". Надгортанник, который защищает трахею от попадания жидкости и пищи, в это время будет закрыт. Вибрации в горле заставят жидкость двигаться, будто она кипит. "Прокипятите" ее сколько сможете, а затем сплюньте, глотать раствор не нужно, но если вдруг так случится – ничего страшного.
Польза от полоскания горла
Несмотря на то, что полоскание горла соленой водой входит во многие клинические рекомендации, пока неизвестно насколько оно эффективно. Но это точно не навредит.
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