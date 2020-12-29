Обычно горло нужно полоскать при простуде, чтобы облегчить боль. Полоскание может снять и симптомы аллергии, а еще для здоровья полости рта.

Как уменьшить боль в горле

Горло часто болит при простуде, но обычно беспокоиться не о чем: как правило, в течение недели все проходит, пишет Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS.

Чтобы уменьшить боль в горле и сократить ее продолжительность, можно:

полоскать горло теплой соленой водой (рекомендация касается взрослых людей и школьников – дети обычно не могут правильно полоскать горло)

пить много воды;

есть прохладную или мягкую пищу;

избегать курения или задымленных мест;

использовать увлажнитель воздуха;

сосать кубики льда или леденцы (детям нельзя давать мелкие сосательные конфеты – они могут подавиться);

есть мед (детям до 1 года нельзя);

больше отдыхать.

Как полоскать горло при простуде

Полоскать горло можно столько раз, сколько хочется. Некоторые рекомендации говорят о том, что полоскать нужно не реже одного раза в час.

Растворите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и полощите горло раствором.

Наклоните голову назад, держа жидкость во рту, откройте рот и скажите "А-а-а". Надгортанник, который защищает трахею от попадания жидкости и пищи, в это время будет закрыт. Вибрации в горле заставят жидкость двигаться, будто она кипит. "Прокипятите" ее сколько сможете, а затем сплюньте, глотать раствор не нужно, но если вдруг так случится – ничего страшного.

Польза от полоскания горла

Несмотря на то, что полоскание горла соленой водой входит во многие клинические рекомендации, пока неизвестно насколько оно эффективно. Но это точно не навредит.