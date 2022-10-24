За останні три роки це третій спалах пташиного грипу на птахофабриці у селі Криве Поле неподалік міста Хаскове. Експерти запевняють, що ризик зараження для людей від цієї хвороби вважається низьким.

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У Болгарії знищать 19 тисяч курей через недугу

Минулі спалахи серед сільськогосподарських птахів призвели до великих програм забою. Тому уряд країни рекомендував власникам ферми зробити масовий забій птиці, щоб стримати поширення вірусу.

У Нідерландах та Франції цього місяця також спостерігався сплеск випадків вкрай смертельної форми пташиного грипу. Однак там масштаби набагато більші.

У Нідерландах знищать близько 102 000 курей на фермі в північному місті Кіль-Віндевер після виявлення високоінфекційного штаму пташиного грипу. У Франції також спостерігається зростання захворюваності після того, як на початку цього року вона пережила найгіршу в історії хвилю пташиного грипу.

З листопада 2021 року через епідемію пташиного грипу у Франції знищили 16 мільйонів особин птиці на фермах і птахофабриках, що є рекордними втратами для країни з такої причини.

Що відомо про недугу