За последние три года это третья вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в селе Кривое Поле недалеко от города Хасково. Эксперты уверяют, что риск заражения для людей от этой болезни считается низким.

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В Болгарии уничтожат 19 тысяч кур из-за недуга

Прошлые вспышки среди сельскохозяйственных птиц привели к большим программам убоя. Поэтому правительство страны рекомендовало владельцам фермы совершить массовый убой птицы, чтобы сдержать распространение вируса.

В Нидерландах и Франции в этом месяце также наблюдался всплеск случаев крайней смертельной формы птичьего гриппа. Однако там масштабы гораздо больше.

В Нидерландах уничтожат около 102 000 кур на ферме в северном городе Киль-Виндевер после обнаружения высокоинфекционного штамма птичьего гриппа. Во Франции также наблюдается рост заболеваемости после того, как в начале этого года она пережила худшую в истории волну птичьего гриппа.

С ноября 2021 года из-за эпидемии птичьего гриппа во Франции уничтожили 16 миллионов особей птицы на фермах и птицефабриках, что является рекордными потерями для страны по этой причине.

Что известно о недуге