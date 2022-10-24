24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом. В Министерстве здравоохранения напомнили гражданам, чем опасно это заболевание и рассказали, нужна ли вакцинация. Об этом пишет 24 канал.

Важно В Украине обнаружили случай полиомиелита у маленького ребенка – его парализовало

Что такое полиомиелит и чем он опасен

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Вирус поражает нервную систему и часто имеет необратимые последствия.

В Минздраве отметили, что в одном из 200 случаев это заболевание вызывает неизлечимый паралич. 5 – 10 парализованных в результате полиомиелита умирают из-за поражения параличом именно дыхательных мышц.

После выздоровления может развиться постполиомиелитный синдром

В Минздраве подчеркнули, что дети, которые, казалось бы, уже полностью вылечились, могут испытывать новые мышечные боли. В Украине полуторагодовалый ребенок получил паралич.

Слабость или паралич могут появиться уже во взрослом возрасте, спустя десятки лет после первичного заболевания.



Что нужно знать о полиомиелите / Инфографика Минздрава

Лекарств нет, но спасает вакцинация, – Минздрав

К сожалению, лекарства против этого страшного заболевания нет, говорят эксперты. Впрочем, уверяют, что спасает вакцинация.

Полный курс вакцинации по Национальному календарю прививок защищает ребенка на всю жизнь. Важно, что полиомиелит вызывает вирус, а не прививка,

– подчеркнули в Минздраве.

Когда нужно вакцинировать ребенка от полиомиелита

По данным Минздрава, ребенок должен получить 6 доз от полио. Прививку проводят бесплатно.

Во 2 и 4 месяца малышу вводят Инактивированную вакцину. ИПВ защищает от паралича и предотвращает попадание дикого полиовируса в центральную нервную систему.

В 6 и 18 месяцев ребенку делают прививку оральной полиомиелитной вакциной.

Такую же вакцинацию следует повторить в 6 и 14 лет.

По словам медиков, оральная полиомиелитная вакцина формирует иммунитет в кишечнике. Это предотвращает распространение вируса полиомиелита.

Обратите внимание! В Минздраве отметили, что дети с хроническими заболеваниями более уязвимы к инфекциям. Поэтому советуют сделать вакцинацию.

Что делать, если пропустили прививку

Если вы пропустили прививку, в Минздраве советуют обратиться к семейному врачу или педиатру. В частности, медики составят индивидуальный график.

За последние 20 лет эта вакцина спасла 5 миллионов детей от хронического паралича, который они могли бы получить в результате заражения полиовирусом,

– отметили в Минздраве.

Читайте также В мире заканчивается жидкий гелий: врачи бьют тревогу