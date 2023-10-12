Окреслила можливі причини появи болю в попереку пояснила сімейна лікарка Ірина Микита.

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Причини болю в попереку

Гінекологічні проблеми: ендометріоз, доброякісні утворення у матці, запалення яєчників, опущення матки чи інші захворювання.

Камені у нирках.

Напруження м'язів внаслідок надмірного фізичного навантаження, сидяча робота чи наявність травми.

Остеохондроз, грижі.

Водночас лікарка уточнила, що часто під остеохондрозом люди розуміють так зване "відкладення солей", але це не так. Адже остеохондроз – це деформація кісткових і хрящових структур хребта.

До лікаря варто обов'язково звернутись, якщо біль набув гострого характеру, і особливо, якщо він виникає під час вагітності і наявні інші симптоми, як-от температура, зміна кольору сечі, слабкість або нудота, гострий стріляючий біль у спині.

Як зменшити біль у попереку

Щодо того, як полегшити стан, то лікарка радить спершу добре відпочити. Варто виключити фізичні навантаження, щоб м'язи мали можливість відновитись.

За потреба можна прийняти протизапальні засоби, вони допоможуть зменшити запалення та біль.

Також чудовими варіантами будуть йога та вправи на розслаблення. Звісно, масаж і правильна поза для сидіння. Варто уникати уникнути надмірного тиску на м'язи спини.

Крім того, слід стежити за тим, чи є у жінки надмірна вага. Якщо відповідь ствердна, це може погіршувати ситуацію. Лікарка наголосила, що її поради досить загальні, часто проблему треба вирішувати індивідуально на консультації у лікаря, а тому не нехтуйте своїм здоров'ям і перевіряйтесь у лікарів регулярно.