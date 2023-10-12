Обозначила возможные причины появления боли в пояснице объяснила семейный врач Ирина Никита.
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Причины боли в пояснице
- Гинекологические проблемы: эндометриоз, доброкачественные образования в матке, воспаление яичников, опущение матки или другие заболевания.
- Камни в почках.
- Напряжение мышц в результате чрезмерной физической нагрузки, сидячая работа или наличие травмы.
- Остеохондроз, грыжи.
В то же время врач уточнила, что часто под остеохондрозом люди понимают так называемое "отложение солей", но это не так. Ведь остеохондроз – это деформация костных и хрящевых структур позвоночника.
К врачу следует обязательно обратиться, если боль приобрела острый характер, и особенно, если он возникает во время беременности и имеющиеся другие симптомы, например температура, изменение цвета мочи, слабость или тошнота, острая стреляющая боль в спине.
Как уменьшить боль в пояснице
Что касается облегчения состояния, то врач советует сначала хорошо отдохнуть. Следует исключить физические нагрузки, чтобы мышцы могли восстановиться.
При необходимости можно принять противовоспалительные средства, они помогут уменьшить воспаление и боль.
Также отличными вариантами будут йога и упражнения на расслабление. Конечно, массаж и правильная поза для сидения. Следует избегать избыточного давления на мышцы спины.
Кроме того, следует следить за тем, есть ли у женщины избыточный вес. Если ответ утвердительный, это может усугублять ситуацию. Врач подчеркнула, что ее советы достаточно общие, часто проблему нужно решать индивидуально на консультации у врача, а потому не пренебрегайте своим здоровьем и проверяйтесь у врачей регулярно.