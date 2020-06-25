Біль у плечах: причини та лікування
Плечі травмувати досить легко, і якщо в них виникають болісні відчуття – це заважає нормально рухатися, що доставляє чимало дискомфорту у повсякденному житті. Чому можуть боліти плечі та як лікувати цей біль – читайте у матеріалі.
Травмувати плече можна під час занять спортом, виконання важкої фізичної роботи або навіть через невдалий рух. Тому, якщо у вас болить плече, пригадайте, чи робили ви щось таке, що могло б його травмувати.
До теми Що робити при вивиху та як його уникнути
Також існують певні захворювання, які можуть спричинити біль, який віддає в плече. До них відносяться захворювання шийного відділу хребта (шиї), а також захворювання печінки, серця або жовчного міхура.
Оскільки м’які тканини з віком мають тенденцію до дегенерації, проблеми з плечима можуть виникати поступово (особливо після 60 років).
Біль у плечі може свідчити про серйозні захворювання / Фото Getty Images
Що може викликати біль у плечі: найчастіші причини
Якщо не враховувати очевидні травми після спортивних занять чи ударів, найчастішою причиною болю в плечі стають тендиніт або бурсит. Ці захворювання виникають внаслідок інтенсивного повторення одного руху руками, що стає причиною тертя ділянок суглоба й прилеглих до нього тканин.
Тендиніт та бурсит мають деякі відмінності. Тендиніт проявляється запаленням сухожиль, у той момент як під час бурситу запалення відчутно у сумці, яка відмежовує суглоб від м’яких тканин, які його оточують.
Інші поширені причини болю в плечах:
- Пошкодження або розрив обертальної (ротаторної) манжети (групи м'язів та сухожиль, які з’єднують плечову кістку з лопаткою);
- Розриви сухожиль;
- Артроз плечового суглоба;
- Подагричний артрит;
- Синдром замороженого плеча;
- Вивих плеча.
Іноді біль в плечі може бути ознакою інфаркту, тому якщо окрім болю в плечі ви помітили наступні симптоми, негайно набирайте 103 та викликайте швидку допомогу.
- Проблеми з диханням;
- Напруга в грудній клітині;
- Запаморочення;
- Надмірне потовиділення;
- Біль у шиї або щелепі.
Види лікування болю в плечі бувають різними / Фото Getty Images
Лікування болю в плечі
Іноді біль в плечі буває періодичним, виникає лише під час руху плечима або ж може відчуватися постійно. Часом він минає сам по собі, але якщо він ніяк не проходить – необхідно звернутися до лікаря.
Переважно біль у плечі лікується в домашніх умовах. У будь-якому випадку, лікар, до якого ви звернетеся, підбере для вас необхідний варіант лікування. Адже лікування болю в плечах залежить від причини та тяжкості захворювання – тобто можуть бути необхідними як фізична та медикаментозна терапія, так і операційне втручання.
Втім, за законом підлості, найчастіше неприємності приходять у найнезручніший для нас момент. До прикладу, біль виник ввечері й ви вже спланували похід до лікаря на ранок, але як заснути та пережити цю ніч, на який бік лягти, аби менше боліло?
Як зняти біль у плечі самостійно в домашніх умовах
Якщо не можете терпіти біль, можна скористатися нестероїдними протизапальними засобами місцевого застосування. Наприклад, емульгель Вольтарен Форте, який допомагає в тому числі і при лікуванні тендиніту (у т. ч. «тенісний лікоть»), бурситу, плечового синдрому та періартропатії1. Завдяки подвійній концентрації діючої речовини2 Вольтарен Форте зменшує запалення та допомагає полегшити навіть сильний біль у суглобах, м’язах, зв’язках та спині1,3 аж до 12 годин4. Зауважте, що застосування цього засобу не звільнить вас від походу до лікаря.
1. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. 2. У порівнянні з препаратом Вольтарен Емульгель, емульгель для зовнішнього застосування 1%. 3. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при остеоартрозі (2016). 4. Predel at al, 2012 (Предел ат ал 2012).
- Для кращого лікувального ефекту (спокій допомагає суглобу та зв'язкам відновлюватися), можете перев’язати область запалення еластичною пов’язкою;
Зняти незначний біль у плечі можливо самостійно / Фото Getty Images
- Деякий незначний біль можна зняти за допомогою розминки плеча або спеціальних вправ. До прикладу, самостійно розминайте плече впродовж 15-20 хвилин три-чотири рази на день впродовж декількох днів;
- Відпочинок та обмеження фізичної роботи й різких рухів також підуть на користь вашому плечу.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Вольтарен Форте, емульгель для зовнішнього застосування 2,32%. РП: UA/1811/01/02 від 22.02.2019. ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», 02152, м. Київ пр-т П. Тичини, 1-В, тел.:(044) 585-51-85. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. Інф. матеріали №PM-UA-VOLT-20-00032. Дата виробництва матеріалу: 06.2020.