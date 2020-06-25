Плечі травмувати досить легко, і якщо в них виникають болісні відчуття – це заважає нормально рухатися, що доставляє чимало дискомфорту у повсякденному житті. Чому можуть боліти плечі та як лікувати цей біль – читайте у матеріалі.

Травмувати плече можна під час занять спортом, виконання важкої фізичної роботи або навіть через невдалий рух. Тому, якщо у вас болить плече, пригадайте, чи робили ви щось таке, що могло б його травмувати.

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Також існують певні захворювання, які можуть спричинити біль, який віддає в плече. До них відносяться захворювання шийного відділу хребта (шиї), а також захворювання печінки, серця або жовчного міхура.

Оскільки м’які тканини з віком мають тенденцію до дегенерації, проблеми з плечима можуть виникати поступово (особливо після 60 років).



Біль у плечі може свідчити про серйозні захворювання / Фото Getty Images

Що може викликати біль у плечі: найчастіші причини

Якщо не враховувати очевидні травми після спортивних занять чи ударів, найчастішою причиною болю в плечі стають тендиніт або бурсит. Ці захворювання виникають внаслідок інтенсивного повторення одного руху руками, що стає причиною тертя ділянок суглоба й прилеглих до нього тканин.

Тендиніт та бурсит мають деякі відмінності. Тендиніт проявляється запаленням сухожиль, у той момент як під час бурситу запалення відчутно у сумці, яка відмежовує суглоб від м’яких тканин, які його оточують.

Інші поширені причини болю в плечах:

Пошкодження або розрив обертальної (ротаторної) манжети (групи м'язів та сухожиль, які з’єднують плечову кістку з лопаткою);

Розриви сухожиль;

Артроз плечового суглоба;

Подагричний артрит;

Синдром замороженого плеча;

Вивих плеча.

Іноді біль в плечі може бути ознакою інфаркту, тому якщо окрім болю в плечі ви помітили наступні симптоми, негайно набирайте 103 та викликайте швидку допомогу.

Проблеми з диханням;

Напруга в грудній клітині;

Запаморочення;

Надмірне потовиділення;

Біль у шиї або щелепі.



Види лікування болю в плечі бувають різними / Фото Getty Images

Лікування болю в плечі

Іноді біль в плечі буває періодичним, виникає лише під час руху плечима або ж може відчуватися постійно. Часом він минає сам по собі, але якщо він ніяк не проходить – необхідно звернутися до лікаря.

Переважно біль у плечі лікується в домашніх умовах. У будь-якому випадку, лікар, до якого ви звернетеся, підбере для вас необхідний варіант лікування. Адже лікування болю в плечах залежить від причини та тяжкості захворювання – тобто можуть бути необхідними як фізична та медикаментозна терапія, так і операційне втручання.

Втім, за законом підлості, найчастіше неприємності приходять у найнезручніший для нас момент. До прикладу, біль виник ввечері й ви вже спланували похід до лікаря на ранок, але як заснути та пережити цю ніч, на який бік лягти, аби менше боліло?

Як зняти біль у плечі самостійно в домашніх умовах

Якщо не можете терпіти біль, можна скористатися нестероїдними протизапальними засобами місцевого застосування. Наприклад, емульгель Вольтарен Форте, який допомагає в тому числі і при лікуванні тендиніту (у т. ч. «тенісний лікоть»), бурситу, плечового синдрому та періартропатії1. Завдяки подвійній концентрації діючої речовини2 Вольтарен Форте зменшує запалення та допомагає полегшити навіть сильний біль у суглобах, м’язах, зв’язках та спині1,3 аж до 12 годин4. Зауважте, що застосування цього засобу не звільнить вас від походу до лікаря.

1. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. 2. У порівнянні з препаратом Вольтарен Емульгель, емульгель для зовнішнього застосування 1%. 3. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при остеоартрозі (2016). 4. Predel at al, 2012 (Предел ат ал 2012).

Для кращого лікувального ефекту (спокій допомагає суглобу та зв'язкам відновлюватися), можете перев’язати область запалення еластичною пов’язкою;



Зняти незначний біль у плечі можливо самостійно / Фото Getty Images

Деякий незначний біль можна зняти за допомогою розминки плеча або спеціальних вправ. До прикладу, самостійно розминайте плече впродовж 15-20 хвилин три-чотири рази на день впродовж декількох днів;

Відпочинок та обмеження фізичної роботи й різких рухів також підуть на користь вашому плечу.