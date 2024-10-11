Існує думка, що людська сперма може покращувати стан шкіри, допомагати в боротьбі з депресією, підвищувати імунітет і навіть стимулювати схуднення завдяки своєму унікальному складу, який включає білки, вуглеводи, вітамін С, кальцій, цинк та інші важливі макро- та мікроелементи, пише WebMD.

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Склад сперми

Однак вважати сперму повноцінним "суперфудом" було б перебільшенням. Розглянемо склад однієї порції сперми об'ємом близько 3 мл: вона містить 151,2 мг білка (0.25% від добової норми), 0.5 мг цинку (5% від добової норми) та 0.8 мг кальцію (0.08% від добової норми).

Калорійність сперми оцінюється в 5 – 25 калорій, але ці дані не підтверджені науковими дослідженнями. Для отримання значної кількості нутрієнтів знадобиться споживати сотні порцій щодня, що малоймовірно.

Поживні речовини, які містяться в спермі, слугують для підтримки життєдіяльності сперматозоїдів та руху до яйцеклітини. Жодних доказів, що поглинання сперми приносить помітну користь для здоров’я, немає.

Ризики від ковтання сперми

Існують і ризики: при незахищеному оральному сексі можливо зараження ІПСШ, такими як хламідіоз, гонорея, сифіліс, ВПЛ та ВІЛ. Ризик зростає, якщо у роті є виразки або відкриті рани, але він зменшується при тривалих стосунках з перевіреним партнером. Найкращий спосіб захисту — використання презерватива під час орального сексу.

Рідкісною, але можливою реакцією на сперму є алергія, симптоми якої можуть охоплювати свербіж, висип, набряк губ і язика, утруднене дихання, запаморочення, нудоту або блювоту. У важких випадках можливий анафілактичний шок, який вимагає негайної медичної допомоги.

Тож рішення про ковтання сперми залежить від особистих вподобань і рівня довіри між партнерами.