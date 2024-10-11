Существует мнение, что человеческая сперма может улучшать состояние кожи, помогать в борьбе с депрессией, повышать иммунитет и даже стимулировать похудение благодаря своему уникальному составу, который включает белки, углеводы, витамин С, кальций, цинк и другие важные макро- и микроэлементы, пишет WebMD.

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Состав спермы

Однако считать сперму полноценным "суперфудом" было бы преувеличением. Рассмотрим состав одной порции спермы объемом около 3 мл: она содержит 151,2 мг белка (0.25% от суточной нормы), 0.5 мг цинка (5% от суточной нормы) и 0.8 мг кальция (0.08% от суточной нормы).

Калорийность спермы оценивается в 5 – 25 калорий, но эти данные не подтверждены научными исследованиями. Для получения значительного количества нутриентов понадобится потреблять сотни порций ежедневно, что маловероятно.

Питательные вещества, которые содержатся в сперме, служат для поддержания жизнедеятельности сперматозоидов и движения к яйцеклетке. Никаких доказательств, что поглощение спермы приносит заметную пользу для здоровья, нет.

Риски от глотания спермы

Существуют и риски: при незащищенном оральном сексе возможно заражение ИППП, такими как хламидиоз, гонорея, сифилис, ВПЧ и ВИЧ. Риск возрастает, если во рту есть язвы или открытые раны, но он уменьшается при длительных отношениях с проверенным партнером. Лучший способ защиты - использование презерватива во время орального секса.

Редкой, но возможной реакцией на сперму является аллергия, симптомы которой могут охватывать зуд, сыпь, отек губ и языка, затрудненное дыхание, головокружение, тошноту или рвоту. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок, который требует немедленной медицинской помощи.

Поэтому решение о глотании спермы зависит от личных предпочтений и уровня доверия между партнерами.