Фотоепіляція – це видалення небажаного волосся за допомогою світла. Багато людей вважає її найбільш ефективним способом видалення волосся на тілі навіть краще, ніж видалення воском або цукровою пастою.

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Як діють фотоепілятори

До фотоепіляції належать такі методи видалення волосся:

інтенсивним імпульсним світлом (IPL), яке випромінює змішане світло з різними довжинами хвиль в діапазоні від 590 до 1200 нм і рухається у всіх напрямках;

лазерним світлом, у якому всі фотони рухаються з однаковою довжиною хвилі по прямій лінії (для олександритових лазерів – 755 нм; для діодних лазерів – 800 нм).

Домашні фотоепілятори працюють на системі інтенсивного імпульсного світла. Ось як це відбувається:

випромінювання світла: апарат випромінює інтенсивний світловий імпульс, зазвичай це видиме світло чи інфрачервоний спектр; поглинання меланіном: світловий імпульс поглинається меланіном – пігментом, що надає колір волоссю і шкірі, внаслідок чого енергія світла перетворюється на тепло; нагрівання та руйнування фолікула: підвищена температура руйнує структуру волосяного фолікула, це перешкоджає подальшому росту нового волосся; охолодження шкіри: деякі пристрої оснащені системами охолодження, щоб захистити поверхню шкіри та зробити процедуру комфортнішою.

Для досягнення видимих результатів зазвичай потрібні кілька сеансів фотоепіляції, тому що волосяні фолікули перебувають на різних стадіях росту. Світлові імпульси найбільш ефективні для волосся, що перебуває в активній фазі росту (анагені).

Найкраще процедура працює у людей зі світлою шкірою та темним волоссям, тому що високий рівень меланіну в темному волоссі дозволяє краще поглинати світлову енергію. У людей з темною шкірою або світлим, сірим, рудим волоссям ефективність може бути нижчою, а ризик побічних ефектів вищий через поглинання світлового імпульсу шкірою.

Безпека фотоепіляторів

З побічних ефектів під час дослідження відзначалися: біль, почервоніння та запалення. Усі побічні ефекти зникали протягом кількох хвилин після процедури.

Важливо: попри вбудовані механізми безпеки, домашні фотоепілятори можуть пошкодити сітківку очей внаслідок тривалого впливу випромінювання. Тому обов'язково використовуйте захисні окуляри, які йдуть у наборі.

У роботі з фотоепілятором важливо суворо дотримуватися інструкцій виробника, щоб уникнути неправильного використання апарата, що може призвести до опіків, пігментації або інших побічних ефектів.

Перед використанням проведіть тест на маленькій ділянці шкіри, щоб переконатися, що немає алергічних реакцій чи побічних ефектів. Уникайте впливу сонячного світла на оброблені області протягом деякого часу до та після процедури.

Безпека залежить від якості пристрою. Рекомендується вибирати пристрої від відомих та надійних виробників, які пройшли необхідні тести безпеки. У пристрій має бути вбудована система охолодження шкіри під час процедури, без неї може бути боляче навіть на мінімальному режимі. Ще в апараті має бути датчик кольору, який дозволяє застосовувати лазер тільки на відповідному кольорі шкіри.

Фотоепіляція протипоказана при вагітності, шкірних захворюваннях, прийманні фоточутливих препаратів. Під час процедури уникайте зони татуювань, родимок та області навколо очей.