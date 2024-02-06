Фотоэпиляция – это удаление нежелательных волос с помощью света. Многие люди считают ее наиболее эффективным способом удаления волос на теле даже лучше, чем удаление воском или сахарной пастой.

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Как действуют фотоэпиляторы

К фотоэпиляции относятся следующие методы удаления волос:

интенсивным импульсным светом (IPL), который излучает смешанный свет с разными длинами волн в диапазоне от 590 до 1200 нм и движется во всех направлениях;

лазерным светом, в котором все фотоны движутся с одинаковой длиной волны по прямой линии (для александритовых лазеров – 755 нм; для диодных лазеров – 800 нм).

Домашние фотоэпиляторы работают на системе интенсивного импульсного света. Вот как это происходит:

излучение света: аппарат излучает интенсивный световой импульс, обычно это видимый свет или инфракрасный спектр; поглощение меланином: световой импульс поглощается меланином – пигментом, придающим цвет волосам и коже, вследствие чего энергия света превращается в тепло; нагрев и разрушение фолликула: повышенная температура разрушает структуру волосяного фолликула, это препятствует дальнейшему росту новых волос; охлаждение кожи: некоторые устройства оснащены системами охлаждения, чтобы защитить поверхность кожи и сделать процедуру более комфортной.

Для достижения видимых результатов обычно требуется несколько сеансов фотоэпиляции, потому что волосяные фолликулы находятся на разных стадиях роста. Световые импульсы наиболее эффективны для волос, находящихся в активной фазе роста (анагене).

Лучше всего процедура работает у людей со светлой кожей и темными волосами, потому что высокий уровень меланина в темных волосах позволяет лучше поглощать световую энергию. У людей с темной кожей или светлыми, серыми, рыжими волосами эффективность может быть ниже, а риск побочных эффектов выше из-за поглощения светового импульса кожей.

Безопасность фотоэпиляторов

Из побочных эффектов во время исследования отмечались: боль, покраснение и воспаление. Все побочные эффекты исчезали в течение нескольких минут после процедуры.

Важно: несмотря на встроенные механизмы безопасности, домашние фотоэпиляторы могут повредить сетчатку глаз вследствие длительного воздействия излучения. Поэтому обязательно используйте защитные очки, которые идут в наборе.

В работе с фотоэпилятором важно строго следовать инструкциям производителя, во избежание неправильного использования аппарата, что может привести к ожогам, пигментации или другим побочным эффектам.

Перед использованием проведите тест на маленьком участке кожи, чтобы убедиться, что нет аллергических реакций или побочных эффектов. Избегайте воздействия солнечного света на обработанные области в течение некоторого времени до и после процедуры.

Безопасность зависит от качества устройства. Рекомендуется выбирать устройства от известных и надежных производителей, которые прошли необходимые тесты безопасности. В устройство должна быть встроена система охлаждения кожи во время процедуры, без нее может быть больно даже на минимальном режиме. Еще в аппарате должен быть датчик цвета, который позволяет применять лазер только на соответствующем цвете кожи.

Фотоэпиляция противопоказана при беременности, кожных заболеваниях, приеме фоточувствительных препаратов. Во время процедуры избегайте зоны татуировок, родинок и области вокруг глаз.