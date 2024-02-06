Фотоэпиляция – это удаление нежелательных волос с помощью света. Многие люди считают ее наиболее эффективным способом удаления волос на теле даже лучше, чем удаление воском или сахарной пастой.
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Как действуют фотоэпиляторы
К фотоэпиляции относятся следующие методы удаления волос:
- интенсивным импульсным светом (IPL), который излучает смешанный свет с разными длинами волн в диапазоне от 590 до 1200 нм и движется во всех направлениях;
- лазерным светом, в котором все фотоны движутся с одинаковой длиной волны по прямой линии (для александритовых лазеров – 755 нм; для диодных лазеров – 800 нм).
Домашние фотоэпиляторы работают на системе интенсивного импульсного света. Вот как это происходит:
- излучение света: аппарат излучает интенсивный световой импульс, обычно это видимый свет или инфракрасный спектр;
- поглощение меланином: световой импульс поглощается меланином – пигментом, придающим цвет волосам и коже, вследствие чего энергия света превращается в тепло;
- нагрев и разрушение фолликула: повышенная температура разрушает структуру волосяного фолликула, это препятствует дальнейшему росту новых волос;
- охлаждение кожи: некоторые устройства оснащены системами охлаждения, чтобы защитить поверхность кожи и сделать процедуру более комфортной.
Для достижения видимых результатов обычно требуется несколько сеансов фотоэпиляции, потому что волосяные фолликулы находятся на разных стадиях роста. Световые импульсы наиболее эффективны для волос, находящихся в активной фазе роста (анагене).
Лучше всего процедура работает у людей со светлой кожей и темными волосами, потому что высокий уровень меланина в темных волосах позволяет лучше поглощать световую энергию. У людей с темной кожей или светлыми, серыми, рыжими волосами эффективность может быть ниже, а риск побочных эффектов выше из-за поглощения светового импульса кожей.
Безопасность фотоэпиляторов
Из побочных эффектов во время исследования отмечались: боль, покраснение и воспаление. Все побочные эффекты исчезали в течение нескольких минут после процедуры.
В работе с фотоэпилятором важно строго следовать инструкциям производителя, во избежание неправильного использования аппарата, что может привести к ожогам, пигментации или другим побочным эффектам.
Перед использованием проведите тест на маленьком участке кожи, чтобы убедиться, что нет аллергических реакций или побочных эффектов. Избегайте воздействия солнечного света на обработанные области в течение некоторого времени до и после процедуры.
Безопасность зависит от качества устройства. Рекомендуется выбирать устройства от известных и надежных производителей, которые прошли необходимые тесты безопасности. В устройство должна быть встроена система охлаждения кожи во время процедуры, без нее может быть больно даже на минимальном режиме. Еще в аппарате должен быть датчик цвета, который позволяет применять лазер только на соответствующем цвете кожи.
Фотоэпиляция противопоказана при беременности, кожных заболеваниях, приеме фоточувствительных препаратов. Во время процедуры избегайте зоны татуировок, родинок и области вокруг глаз.