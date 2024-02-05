Представьте, чтобы взбодриться перед рабочим днем вы решаете не останавливаться на привычном капучино, а выбираете флет уайт с двойной порцией эспрессо. Ваш организм оказывается не готов к такому стимулу, и вы чувствуете учащенное сердцебиение, дрожь в руках и волнение.

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Что делать если перепили кофе

Время – лучший врач при избытке кофеина, обычно становится лучше через 3 – 5 часов. Можно попробовать употреблять продукты, которые стимулируют выработку фермента CYP1A2 – это вещество помогает расщеплять кофеин.

К таким продуктам относятся брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста. Но следует учесть, что для заметного эффекта может понадобиться курс питания в течение недели.

Как правило, кофеин начинает действовать через 15 минут после употребления и достигает максимальной концентрации в крови через час. Полное выведение его из организма может занять до 10 часов. Вот несколько рекомендаций, которые помогут облегчить это состояние:

Гидратация. Увеличьте употребление воды, поскольку кофеин имеет мочегонный эффект.

Дыхание. Сосредоточьтесь на глубоком дыхании, чтобы уменьшить беспокойство.

Легкий перекус может замедлить абсорбцию кофеина.

Солевой баланс. Если возникли проблемы с пищеварением, включите в рацион соленые бульоны или соки.

Физическая активность. Легкая разминка или прогулка помогут избавиться от избытка энергии и успокоиться.

Чего нельзя роботы

Употреблять другие кофеиносодержащие продукты: Избегайте шоколада, чая, матча и какао. Принимать успокоительные. Поскольку они не влияют на кофеин, их эффект не поможет. Пить алкоголь. Он может усилить чувство тревожности и повысить давление. Интенсивные тренировки. Они могут привести к дополнительному стрессу для сердца.

Надеемся, эти советы помогут вам привести себя в чувство и предотвратить возможные осложнения после употребления слишком большого количества кофеина.