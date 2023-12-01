Новые неожиданные выводы о влиянии кофе на способность мозга к обучению сделали исследователи Центра нейромодуляции в больнице Батлера в Провиденсе. Свои выводы они опубликовали в журнале Frontiers в Психиатрии.

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В частности, при изучении сигналов мозга, отвечающих за обучение и запоминание у 20 участников, зафиксировали неожиданные реакции, противоречащие представлениям о том, что кофеин способствует пластичности мозга.

Детали исследования

Следует заметить, что выборка участников достаточно мала – всего в эксперименте приняли участие 16 человек, которые выпивали от одного до пяти напитков с содержанием кофеина ежедневно и четверо, вообще почти не употребляющих кофеин.

В ходе эксперимента всех участников подвергали стимуляции мозга, имитирующей готовность мозга к обучению. Результаты показали, что те, кто не употреблял кофеин, проявляли более выраженные эффекты стимуляции.

Ученые отметили, что сами не ожидали увидеть такие результаты, но подчеркнули, что сейчас это лишь гипотеза, основанная на ограниченном исследовании только 20 человек.

Ученые отмечают, что исследование является пилотным, а его результаты требуют подтверждения. Вероятно, в дальнейшем будут проведены более масштабные исследования, чтобы доказать или опровергнуть эту гипотезу. А для этого будут строго регулировать время приема кофеина и его дозу.

Кофе и здоровье

Заметим, что влияние кофеина на здоровье довольно дискуссионная тема и результаты исследований противоречивы. Одни ученые говорят, что кофе способен защитить от деменции, другие предупреждают о возможных рисках развития диабета. Так что кофе является достаточно популярным объектом исследований, вероятно, науке предстоит узнать еще много нового.