Донедавна вважалося, що злоякісні пухлини стерильні. Проте в останні роки вчені з'ясували, що, як і здоровий організм, вони мають бактерії і навіть грибки. Найчастіше мікроби діють як союзники хвороби, допомагаючи раковим клітинам втікти з-під удару імунної системи.

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Нове дослідження раку

Оскільки для різних видів пухлин характерні різні види бактерій, відомо, що їхній аналіз може стати новим засобом для діагностики раку. А використання антибіотиків допомагає у боротьбі з онкологічними захворюваннями, пригнічуючи активність пухлинної мікрофлори.

Однак досі залишалося незрозумілим, як саме вона взаємодіє з пухлиною та сприяє її виживанню. Цьому і присвячена нова робота Сьюзан Булльман.

Бактерії допомагають раку поширюватись

Вчені розглянули 19 зразків пухлини товстої кишки та 8 – ротової порожнини. Виявилося, бактерії заселяють лише певні ділянки пухлин, у яких виявляється підвищена кількість білків, що пригнічують активність Т-лімфоцитів. І якщо в тих частинах, де бактерій немає, лімфоцитів багато, то там де є мікроби, їх фактично немає.

Це підтвердили і експерименти in vitro (у пробірці), проведенні з культурами клітин, які є моделями розвитку раку. Якщо їх вирощували разом з Fusobacterium, то пухлинні клітини легко залишали сусідів і мігрували назовні, що є ознакою метастазування. Виходить, бактерії допомагають раку не лише уникати атак імунної системи, а й поширюватися по організму.