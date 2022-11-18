До недавнего времени считалось, что злокачественные опухоли стерильные. Однако в последние годы ученые выяснили, что, как и здоровый организм, у них есть бактерии и даже грибки. Чаще микробы действуют как союзники болезни, помогая раковым клеткам убежать из-под удара иммунной системы.

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Новое исследование рака

Поскольку для разных видов опухолей характерны разные виды бактерий, известно, что их анализ может стать новым средством для диагностики рака. А использование антибиотиков помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями, подавляя активность опухолевой микрофлоры.

Однако до сих пор оставалось непонятным, как она взаимодействует с опухолью и способствует ее выживанию. Этому и посвящена новая работа Сьюзан Булльман.

Бактерии помогают раку распространяться

Ученые рассмотрели 19 образцов опухоли толстой кишки и 8 – полости рта. Оказалось, бактерии заселяют только определенные участки опухолей, в которых выявляется повышенное количество белков, подавляющих активность Т-лимфоцитов. И если в тех частях, где бактерий нет, лимфоцитов много, то там, где есть микробы, их фактически нет.

Это подтвердили и эксперименты in vitro (в пробирке), проводимые с культурами клеток, являющимися моделями развития рака. Если их выращивали вместе с Fusobacterium, опухолевые клетки легко покидали соседей и мигрировали наружу, что является признаком метастазирования. Выходит, бактерии помогают раку не только избегать атак иммунной системы, но и распространяться по организму.