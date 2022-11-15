Миллионы людей охотно принимают разные витамины, пищевые добавки, или БАДы. Разумеется, их цель при этом – улучшить состояние здоровья. Однако, как подчеркивают авторы новой работы, о механизмах действия этих препаратов и последствиях приема пока известно далеко не все.

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Новое исследование витамина

Ранее целый ряд исследований показал, что прием пищевых добавок с никотинамидом рибозидом (одна из форм витамина B3) оказывает положительное влияние на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, а также на обмен веществ. Однако теперь ученые из Университета Миссури установили связь витамина B3 с опасностью для здоровья, причем очень серьезной.

Известно, что никотинамид рибозид стимулирует энергетический обмен веществ в клетках. Важно понимать, что это касается не только нормальных клеток, но раковых. Поскольку у них повышенный уровень метаболизма, такой допинг действует на них сильнее.

Витамин, вызывающий рак

Авторы использовали новую технику визуализации, основанную на биолюминесценции, которая позволяет оценивать изменения в концентрации никотинамида рибозида в реальном времени и в живом мозге. С ее помощью ученые исследовали клетки опухоли и иммунной системы (а именно Т-клетки), а также здоровые клетки мозга.

Оказалось, что прием никотинамида рибозида повышает вероятность получить диагноз "трижды отрицательный рак молочной железы" (самый агрессивный тип опухолей, в клетках у которых отсутствуют рецепторы эстрогена, прогестерона и HER2). К тому же, витамин стимулирует образование метастазов в головном мозге. И это очень опасно, ведь когда онкологическое заболевание поражает мозг, возможности лечения резко сокращаются.