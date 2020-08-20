Ризик розвитку раку товстої та прямої кишок певно) мірою залежить від типу і класу призначаються антибіотиків.

Прийом антибіотиків у вигляді таблеток і капсул пов'язаний з підвищеним ризиком колоректального раку (пухлин товстої кишки), але з пониженням ризику розвитку раку прямої кишки, пише Gut.

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Дослідники зібрали інформацію про призначення для 28 930 пацієнтів з діагнозом колоректальний рак (19 726) і рак прямої кишки (9254) протягом середнього періоду моніторингу – 8 років, а також для 137 077 пацієнтів такого ж віку, у яких не розвинулися ці види раку.

Як пов'язане приймання антибіотиків з раком

Зв'язок між раком товстої кишки і застосуванням антибіотиків був очевидним серед пацієнтів, які приймали ці препарати більш ніж за 10 років до діагностування раку.

Після обліку таких чинників ризику, як надмірна вага, куріння і вживання алкоголю, було встановлено, що приймання антибіотиків протягом відносно короткого періоду часу (16 і більше днів) пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку раку товстого кишківника. Причому найсильніший вплив ліків був характерний для раку проксимального відділу товстої кишки.

Що стосується раку прямої кишки, то застосування антибіотиків довше 60 днів пов'язано зі зменшенням ризику на 15%. Тобто приймання антибіотиків, навпаки, знижує ймовірність раку.