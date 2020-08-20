Дівчата з нервовою анорексією можуть зупинитися у рості, так і не досягнувши свого потенційного.

Дослідники проаналізували анамнези 255 дівчат 15-річного віку. Їх усіх госпіталізували для лікування нервової анорексії, повідомляє MedicalXpress.

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Фахівці проаналізували генетичний потенціал зросту пацієнток, враховувавши зріст їхніх батьків. Лікарі вимірювали їхній зріст під час госпіталізації, під час виписки та вже у дорослому віці.

На подив лікарів, у дорослому віці дівчата виявились нижчими, ніж очікувалося.

Наші висновки підкреслюють важливість раннього та інтенсивного втручання, спрямованого на нормалізацію маси тіла. Це може призвести до поліпшення росту і дозволити пацієнтам досягти повного його,

– сказав автор дослідження, дитячий лікар Даліт Модан-Мойсей.

Чому здоровий ріст – це важливо

Дослідники вважають, що порушення росту є маркером для інших ускладнень нервової анорексії, які впливають на загальний стан здоров'я людини в декількох аспектах: здоров'я кісток, а також на когнітивну та репродуктивну функції.

Натомість рання діагностика та лікування могли запобігти зменшити ризик ускладнень.