Анорексия может стать причиной остановки роста у девушек
Девушки с нервной анорексией могут остановиться в росте, так и не достигнув своего потенциального.
Исследователи проанализировали анамнезы 255 девушек 15-летнего возраста. Их всех госпитализировали для лечения нервной анорексии, сообщает MedicalXpress.
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Специалисты проанализировали генетический потенциал роста пациенток, учитывая рост их родителей. Врачи измеряли их рост во время госпитализации, при выписке и уже во взрослом возрасте.
К удивлению врачей, во взрослом возрасте девушки оказались ниже, чем ожидалось.
Наши выводы подчеркивают важность раннего и интенсивного вмешательства, направленного на нормализацию массы тела. Это может привести к улучшению роста и позволить пациентам достичь полного его,
– сказал автор исследования, детский врач Далит Модан-Моисей.
Почему здоровый рост – это важно
Исследователи полагают, что нарушения роста являются маркером для других осложнений нервной анорексии, которые влияют на общее состояние здоровья человека в нескольких аспектах: здоровье костей, а также на когнитивную и репродуктивную функции.
Вместо этого ранняя диагностика и лечение могли предотвратить снижение риска осложнений.
Это состояние, при котором человек целенаправленно теряет вес. Обычно лишь благодаря ограничениям в еде, но иногда и чрезмерным физическим упражнениям. Некоторые больные даже намеренно вызывают у себя рвоту после приема пищи.
Люди с нервной анорексией боятся набрать вес и часто считают себя значительно полнее, чем они есть на самом деле.