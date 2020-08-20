Девушки с нервной анорексией могут остановиться в росте, так и не достигнув своего потенциального.

Исследователи проанализировали анамнезы 255 девушек 15-летнего возраста. Их всех госпитализировали для лечения нервной анорексии, сообщает MedicalXpress.

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Специалисты проанализировали генетический потенциал роста пациенток, учитывая рост их родителей. Врачи измеряли их рост во время госпитализации, при выписке и уже во взрослом возрасте.

К удивлению врачей, во взрослом возрасте девушки оказались ниже, чем ожидалось.

Наши выводы подчеркивают важность раннего и интенсивного вмешательства, направленного на нормализацию массы тела. Это может привести к улучшению роста и позволить пациентам достичь полного его,

– сказал автор исследования, детский врач Далит Модан-Моисей.

Почему здоровый рост – это важно

Исследователи полагают, что нарушения роста являются маркером для других осложнений нервной анорексии, которые влияют на общее состояние здоровья человека в нескольких аспектах: здоровье костей, а также на когнитивную и репродуктивную функции.

Вместо этого ранняя диагностика и лечение могли предотвратить снижение риска осложнений.