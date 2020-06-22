Американські вчені успішно випробували технологію, яка допомагає діагностувати аутизм у дітей за аналізом крові.

Два роки тому американські вчені, які досліджують аутизм, змогли ідентифікувати групу метаболітів в крові, які допомагають виявити аутизм у майже кожного п'ятого пацієнта, пише журнал Autism Research.

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В ході досліджень, в яких взяли участь 1102 дитини від 18 місяців до 4 років, команда виявила, що у дітей з аутизмом в 17% випадків спостерігалася унікальна концентрація певних амінокислот в крові.

Це відкриття стало ключем для розробки універсального аналізу крові для діагностики аутизму. Нині цей діагноз ставиться тільки за поведінковими ознаками.



Нові маркери допоможуть й в лікуванні аутизму / Фото unsplash

Вчені розповіли про нові успіхи: аналізи зразків крові, взятих у 708 дітей з аутизмом в тих же вікових групах, дозволив ідентифікувати додатково 34 унікальних метаболічних ознаки у 53% випробовуваних з точністю до 91%.

За словами дослідників, це ще один важливий крок до створення метаболічних тестів, які послужать основою для скринінгу аутизму. Вчені підкреслюють, що наразі аналізи інших потенційних біомаркерів в отриманих зразках тривають.

Більш того, виявлення особливого характеру метаболічних змін у конкретної дитини може відкрити можливості для створення нових клінічних інструментів для лікування аутизму,

– заявив головний автор дослідження Девід Амарал (David Amaral).