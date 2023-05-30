Синдром раптової смерті немовлят (СРСН) медики вивчають впродовж 70 років, але досі ніхто не може назвати точних причин, чому деяка частина немовлят помирає протягом перших місяців життя. Навіть розтин не дозволяє встановити точну причину смерті малюка.

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Хоча СРСН забирає менше двох із тисячі новонароджених, це одна з провідних причин дитячої смертності. Щоб розібратися в причинах смерті в колисці (більшість дітей помирають уві сні), дослідники з кількох наукових центрів США проаналізували тканини мозку 70 загиблих дітей, перевіривши їх на наявність аномалій.

Причина синдрому раптової смерті немовлят

Вчені виявили, що в мозку померлих через СРСН немовлят дефективним є один із рецепторів серотоніну — 2А/C. Попередні дослідження на гризунах показали, що цей рецептор відіграє ключову роль у процесах пробудження та аутореанімації, захищаючи кисневий статус мозку під час сну.

Таким чином, заявили дослідники, СРСН виникає при збігу трьох обставин: критичний період кардіореспіраторного розвитку в перший рік життя дитини, зовнішній стресор, такий як положення обличчям вниз або придавлювання дитини батьками, і біологічна аномалія в мозку дитини, яка не дає їй прокинутися при критично низькому рівні кисню у мозку.

На жаль, на сьогодні не існує надійного методу для виявлення немовлят з біологічними аномаліями в серотонінергічній системі, тому не можна просто здати аналізи та зрозуміти, що твоя дитина вразлива до СРСН. Тому критично важливим стають дотримання правил безпечного сну та максимально "здорові" пози немовлят під час відпочинку

Як зменшити ризик синдром раптової смерті немовлят

Немовлят потрібно класти спати на спину. Немовлята, які сплять на спині, мають набагато менше шансів раптово померти, ніж діти, які сплять на животі чи боці. Проблема з положенням на боці полягає в тому, що вашій дитині легше перевертатися на живіт.

Деякі батьки хвилюються, що діти подавляться, коли лежать на спині. Але анатомія дихальних шляхів вашої дитини та її блювотний рефлекс запобігатимуть цьому. Навіть діти з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) повинні спати на спині.

Використовуйте тверду рівну поверхню для сну. Тверда поверхня означає, що вона не повинна прогинатись, коли ваша дитина лежить на ній.

Переконайтеся, що матрац призначений для конкретного ліжечка та що він щільно прилягає. Використовуйте лише простирадло з резинкою, більше нічого не має бути в ліжечку з вашою дитиною.