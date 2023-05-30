Синдром внезапной смерти младенцев (ССДН) медики изучают на протяжении 70 лет, но до сих пор никто не может назвать точных причин, почему некоторая часть младенцев умирает в первые месяцы жизни. Даже вскрытие не позволяет установить точную причину смерти малыша.

Также на тему Что нельзя есть беременным

Хотя СРСН забирает менее двух из тысяч новорожденных, это одна из ведущих причин детской смертности. Чтобы разобраться в причинах смерти в люльке (большинство детей умирают во сне), исследователи из нескольких научных центров США проанализировали ткани мозга 70 погибших детей, проверив их на наличие аномалий.

Причина синдрома внезапной смерти младенцев

Ученые обнаружили, что в мозгу умерших из-за СРСН младенцев дефективен один из рецепторов серотонина — 2А/C. Предыдущие исследования на грызунах показали, что этот рецептор играет ключевую роль в пробуждении и аутореанимации, защищая кислородный статус мозга во время сна.

Таким образом, заявили исследователи, СРСН возникает при стечении трех обстоятельств: критический период кардиореспираторного развития в первый год жизни ребенка, внешний стрессор, такой как положение лицом вниз или придавливание ребенка родителями, и биологическая аномалия в мозге ребенка, которая не дает ему проснуться при критическом низком уровне кислорода в мозге.

К сожалению, на сегодня не существует надежного метода для выявления младенцев с биологическими аномалиями в серотонинергической системе, поэтому нельзя просто сдать анализы и понять, что твой ребенок уязвим к СРСН. Поэтому критически важным становятся соблюдение правил безопасного сна и максимально здоровые позы младенцев во время отдыха.

Как уменьшить риск синдром внезапной смерти младенцев

Младенцев нужно класть спать на спину. Младенцы, спящие на спине, имеют гораздо меньше шансов внезапно умереть, чем дети, спящие на животе или боку. Проблема с положением на боку состоит в том, что вашему ребенку легче переворачиваться на живот.

Некоторые родители переживают, что дети подавятся, когда лежат на спине. Но анатомия дыхательных путей вашего ребенка и его рвотный рефлекс будут предотвращать это. Даже дети с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) должны спать на спине.

Используйте твердую ровную поверхность для сна. Твердая поверхность означает, что она не должна прогибаться, когда ваш ребенок лежит на нем.

Убедитесь, что матрас предназначен для конкретной кроватки и плотно прилегает. Используйте только простыню с резинкой, больше ничего не должно быть в кроватке с вашим ребенком.