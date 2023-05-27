Непастеризованное молоко и сыры

Чего нужно избегать: созревшие мягкие сыры с белым налетом снаружи (бри, камамбер и шевр), а также мягкие голубые сыры (датский блю, горгонзол и рокфор); любое непастеризованное молоко (коровье, козье или овечье), а также любые продукты, изготовленные из непастеризованного молока, например мягкий козий сыр.

Также на тему Не только женщины: употребление алкоголя мужчинами негативно влияет на будущего ребенка

Непастеризованные молочные продукты могут вызвать листериоз, сопровождающийся повышенной температурой, диареей, головной и мышечной болью. Существует небольшая вероятность того, что листериоз может привести к выкидышу, мертворождению или ухудшить самочувствие новорожденного. В мягких творогах благоприятны условия для роста бактерий, того же листериоза.

Некоторые виды мяса

Чего нужно избегать: сырокопченые колбасы: салями, пепперони, чоризо и прошутто (если они не были термически обработаны); сырое, недоваренное или недожаренное мясо; печень и печеночные продукты, включая паштеты; дичь: утка, куропатка или фазан.

Сырьевые колбасы не подвергаются тепловой обработке, поэтому у них могут появиться паразиты, вызывающие токсоплазмоз. То же с сырым и недоваренным мясом. Если беременная подхватит токсоплазмоз, паразиты попадут в плод и могут привести к слепоте и умственной отсталости. Токсоплазмоз можно вылечить, но требуется пристальное наблюдение во время беременности и после рождения малыша.

Печень и продукты из печени содержат много витамина А. В избытке этот витамин может нарушить эмбриональное развитие плода.

Яйца

Что нужно избегать: сырые или частично приготовленные яйца, блюда и соусы с ними.

В сырых яйцах и блюдах из них может быть сальмонелла – бактерия, вызывающая сальмонеллез. Симптомы сальмонеллеза малоприятны: рвота, диарея, боль в животе, обезвоживание. Обычно сальмонеллез проходит без серьезных проблем и не влияет на ребенка. Но очень редко, если во время родов мама все еще болеет сальмонеллезом, бактерии могут проникнуть через плаценту и заразить ребенка. Термическая обработка яиц полностью убивает сальмонеллу.

Рыба

Чего нужно избегать: жирная рыба: форель, скумбрия, сельдь – не больше двух порций в неделю; тунец – не более двух стейков или четырех банок в неделю; сырая рыба и моллюски: гребешки, устрицы и другие.

Морепродукты – хороший источник белка, а омега-3 жирные кислоты в рыбе необходимы для развития ребенка. Однако в некоторых видах рыбы и морепродуктов содержится потенциально опасное количество ртути. Чем больше и старше рыба, тем больше в ней ртути.

Сырая рыба и морепродукты содержат бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, которые могут вызвать пищевое отравление. Хотя отравление и безопасно для малыша, у беременных оно может протекать серьезнее, чем у небеременных.

Кофеин

Пить кофе можно, но нужно следить за количеством кофеина: он не должен превышать 200 мг в день, то есть примерно две чашки эспрессо. Это касается и чая, в котором тоже есть кофеин. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует выпивать не больше четырех чашек чая в день.

Алкоголь

Норм, сколько алкоголя можно пить во время беременности, нет ни в одной стране. Злоупотребление им может привести к алкогольному синдрому плода: у ребенка нарушится развитие мозга, скелета, могут быть пороки сердца или эпилепсия. Поэтому лучшая стратегия – отказаться от систематического употребления алкоголя в этот период.