Исследования, изучающие фетальный алкогольный синдром (ФАС), сосредотачиваются исключительно на влиянии алкоголя, потребляемого матерью. Однако, поскольку мужчины пьют больше и имеют более высокую вероятность запоя, чем женщины, ученые решили исследовать, что происходит, когда мать, отец или оба партнера употребляют алкоголь.

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Оказалось, что употребление алкоголя мужчинами к зачатию повлекло за собой ФАС, а именно нарушение развития мозга и лица.

Что такое ФАС

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национального института здоровья (NIH), ФАС – это расстройство плода, вызванное употреблением алкоголя матерью во время беременности.

ФАС трудно диагностировать, но при этом врачи сейчас ищут:

аномальные черты лица;

вес, рост или то и другое ниже среднего;

проблемы центральной нервной системы, такие как маленький размер головы, проблемы с вниманием и гиперактивностью или плохая координация;

проверка употребления алкоголя матерью во время беременности.

Новое исследование раскрывает потенциальное слепое пятно в диагностических условиях ФАС.

Употребление алкоголя отцом перед зачатием вредит развитию ребенка

Исследование выявило черепно-лицевые различия, связанные с ФАС, у потомков, рожденных от родителями, регулярно употреблявших алкоголь в пределах или более, чем допустимой нормы. Поэтому ученые рекомендуют, чтобы оба родителя должны ограничить или отказаться от потребления алкоголя, прежде чем пытаться забеременеть.

Первым шагом в этом процессе является распространение информации о репродуктивной опасности употребления алкоголя для обоих родителей.