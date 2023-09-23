Відповідний взаємозв'язок встановили дослідників на чолі з доктором Лі Волкер. Результати закріпили дослідженнями на гризунах, а висновки опублікували в науковому журналі Nature.

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Що відомо по білок CART

CART (Cocaine and amphetamine regulated transcript) присутній у мозку в обох статей. Всупереч назві, він реагує не тільки на наркотичні речовини — цей нейропептид бере участь у системі винагороди. Також він відповідає за відчуття задоволення під час вживання алкоголю. І ось власне, чомусь саме у жіночих особин він реагує на спиртне особливим чином.

Алкоголь має гіркий смак. Коли ми пригнічували CART у мишей-самців, вони вживали більше спирту. А коли ми відключали ту саму хімічну речовину мозку в мишей-самок, вони пили менше. Але коли в алкоголь додали підсолоджувач, самки пили більше. Це говорить нам про те, що без CART алкоголь неприємний для жінок,

– каже доктор Вокер.

На думку авторів дослідження, це відкриває нові горизонти в лікуванні алкогольної залежності у жінок.

Чому це важливо

Учені сподіваються, що в майбутніх дослідженнях зможуть знайти спосіб впливати на нейропептиду систему CART, а це допоможе створити методи лікування, які допоможуть жінкам приборкати надмірне вживання алкоголю.

"І якщо ми зможемо з'ясувати, чим відрізняється чоловічий і жіночий мозок, це відкриє безпрецедентну можливість лікувати розлади головного мозку у жінок, зокрема розлади, пов'язані з вживанням алкоголю", – пише доктор Вокер.

Вживання алкоголю щорічно призводить до приблизно 3 мільйонів смертей у всьому світі, при цьому зловживання алкоголем становить 5,1% глобального тягаря хвороб.