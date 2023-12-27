Нове масштабне дослідження, яке представив Центр охорони здоров'я штату Вірджинія в Коннектикуті за участю Єльського університету, виявило генетичну основу проблем із вживанням алкоголю.

Дивіться також Назвали головну небезпеку шампанського і статистика дійсно страхітлива

Це глобальна проблема

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), алкогольна залежність є причиною більш ніж 200 захворювань, що робить її серйозною проблемою для людей усіх вікових груп.

Нові дані є найбільшим у світі дослідженням, яке б зосереджувалось на вивченні причин зловживання алкоголем. Учені виявили загальну генетичну архітектуру для цього захворювання.

Довідка. Дослідження охоплює понад 1 мільйон людей, включно з європейцями, африканцями, латиноамериканцями, жителями Східної та Південної Азії.

Що виявило дослідження

Учені вважають, що генетична архітектура алкогольної залежності є спільною для різних популяцій, попри деякі генетичні відмінності.

Зазначають, що робота важлива у контексті розуміння молекулярних механізмів захворювання та виявлення генів-мішеней для майбутніх досліджень лікування та розробки препаратів.

Під час дослідження було виявлено безліч нових генів ризику, проведено картування потенційних причинних варіантів, що дає вченим ключові інструменти для подальших досліджень і розробки нових методів лікування,

– ідеться у висновках дослідників.

Ученим також вдалось виявити зв'язок між алкогольною залежністю і біологією мозку через експресію генів і аналіз взаємодії хроматину в мозку.

Дослідження також виявило загальногеномні асоціативні дані, які можуть використовуватися для розрахунку "показників полігенетичного ризику" (PRS) для генетичної схильності до алкогольної залежності. Та це потребує додаткової перевірки.

І попри те, що PRS ще не готовий до клінічного використання, його результати надають основу для майбутніх досліджень і розробки нових методів лікування алкогольної залежності.