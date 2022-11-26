Дослідники зі школи громадської охорони здоров’я та інформаційних наук Університету Луїсвілля під керівництвом докторки Кіри Тейлор, проаналізували дані дослідження жінок, які працюють в офісі.

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Нове дослідження споживання алкоголю жінками

Спочатку анкету дослідження заповнили 4640 жінок. З вибірки були виключені ті, хто не вів активне сексуальне життя протягом останнього місяця, приймав протизаплідні засоби, лікувався від безпліддя, і ті, чий постійний партнер зробив вазектомію. У результаті під умови дослідження підійшли 413 учасниць віком від 19 до 41 року.

Жінки вели щоденник, де щодня вказували кількість випитого алкоголю. Також вони здавали аналіз сечі першого і другого дня кожної фази менструального циклу, щоб відслідкувати вагітність. Дослідження тривало 19 місяців.

Сильне вживання алкоголю визначалося як понад шість алкогольних напоїв на тиждень, помірне вживання алкоголю – від трьох до шести напоїв на тиждень, а запій – чотири або більше напоїв за один день. Кожен напій – третини літра пива (355 мілілітрів), середнього келиха вина (148 мілілітрів) або трохи менше подвійної порції міцного алкоголю (44 мілілітри).

Алкоголь зменшує шанси на вагітність

Дослідники також зібрали інформацію про фактори, які можуть вплинути на результати, такі як вік, історія хвороби, куріння, ожиріння, використання методів контролю народжуваності та намір завагітніти

Результат показали, що порівняно з тими, хто не п’є, як помірне, так і рясне вживання алкоголю пов’язане зі зниженням шансів завагітніти приблизно на 44%. Сильне вживання алкоголю пов’язане зі значним зниженням шансів завагітніти на 61%. Проте дослідники наголошують, що це лише оцінки, і до них слід ставитися обережно.