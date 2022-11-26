Исследователи из школы общественного здравоохранения и информационных наук Университета Луисвилля под руководством доктора Киры Тейлор, проанализировали данные исследования женщин, работающих в офисе.

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Новое исследование потребления алкоголя женщинами

Первоначально анкету исследования заполнили 4640 женщин. Из выборки были исключены те, кто не вел активную сексуальную жизнь в течение последнего месяца, принимал противозачаточные средства, лечился от бесплодия, и те, чей постоянный партнер сделал вазэктомию. В результате под условия исследования подошли 413 участниц в возрасте от 19 до 41 года.

Женщины вели дневник, где каждый день указывали количество выпитого алкоголя. Также они сдавали анализ мочи в первый и второй день каждой фазы менструального цикла, чтобы отследить беременность. Исследование длилось 19 месяцев.

Сильное употребление алкоголя определялось как более шести алкогольных напитков в неделю, умеренное употребление алкоголя – от трех до шести напитков в неделю, а запой – четыре или более напитков за один день. Каждый напиток – трети литра пива (355 миллилитров), среднего бокала вина (148 миллилитров) или чуть меньше двойной порции крепкого алкоголя (44 миллилитра).

Алкоголь уменьшает шансы на беременность

Исследователи также собрали информацию о факторах, которые могут повлиять на результаты, такие как возраст, история болезни, курение, ожирение, использование методов контроля рождаемости и намерение забеременеть

Результат показали, что по сравнению с непьющими, как умеренное, так и обильное употребление алкоголя связано со снижением шансов забеременеть примерно на 44%. Сильное употребление алкоголя связано со значительным снижением шансов забеременеть на 61%. Однако исследователи отмечают, что это лишь оценки, и к ним следует относиться осторожно.