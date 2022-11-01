Новое исследование диабета

В этом исследовании приняли участие более 10 тысяч человек, у которых за 10 лет до начала исследования диагностировали диабет второго типа. Средний возраст участников составил 63 года. Предыдущие исследования показывали, что чрезмерное употребление алкоголя связано с высоким кровяным давлением, однако связь умеренного употребления гипертонией у диабетиков до сих пор не установили.

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Участников разделили на четыре группы по количеству употребления алкоголя: не пьющие вообще слабо пьют (1 – 7 порций алкоголя в неделю), умеренно пьют (8 – 14 порций в неделю) и, наконец, сильно пьют (15 и более порций в неделю).

Под порцией алкоголя авторы исследования имели в виду эквивалент 350 миллилитров пива, 140 миллилитров вина или 40 миллилитров крепких напитков.

У участников измеряли АД с учетом дополнительных факторов риска, таких как курение, ожирение или высокий уровень холестерина. Если участники принимали какие-либо препараты понижения давления, ученые делали соответствующие поправки.

Даже умеренное употребление алкоголя вредно для людей с диабетом.

Результаты исследования показали, что легкое употребление алкоголя не влияет на повышение давления.

Умеренное употребление алкоголя увеличивает риск повышения АД на 79%, риск развития гипертонии первой ступени – на 66%, второй ступени – на 62%.

Чрезмерное употребление – на 91, 149 и 204% соответственно.

Артериальное давление оценивали по шкале Американской кардиологической ассоциации: ниже 120/80 – нормальное, 120-130/80 – повышенное, 130-140/80-90 – гипертония первой ступени, выше 140/90 – гипертония второй ступени.

Таким образом, употребление 8 или более порций алкогольных напитков в неделю серьезно повышает у людей с диабетом риск развития гипертонии. Ученые рекомендуют диабетикам изменить свой образ жизни и снизить употребление алкоголя, особенно если они не в состоянии контролировать свое кровяное давление.