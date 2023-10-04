Діти передозувались наркотиками

Міністерка освіти Ямайки, Фейвал Вільямс, повідомила, що після вживання цукерок з канабісом діти почали блювати та мали галюцинації. На щастя, жодна дитина не перебуває у важкому стані, і лікарі та медсестри роблять все можливе для їхнього.

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Міністерка не розголошувала точний вік дітей, але за місцевим ЗМІ відомо, що вони належать до вікової групи 7 – 12 років.

Поліція закликала продавця цих цукерок, або тих, хто його знає, зв'язатися з правоохоронними органами. Міністерство освіти опублікувало фотографію обгортки цукерки, на якій вказано, що її не можна продавати неповнолітнім.

Зазначається, що одна така цукерка містить 100 мг психоактивної речовини дельта-8 тетрагідроканабінолу (ТГК), що є досить високою дозою для дорослої людини, яка часто вживає канабіс. ТГК відомий за сильну психоактивну дію.

Ці цукерки виробила компанія з Каліфорнії, де марихуана легальна. У 2015 році Ямайка декриміналізувала зберігання до 2 унцій (57 грамів) марихуани в релігійних, медичних і наукових цілях і створила агентство з ліцензування легальної галузі медичного канабісу в країні.

Як вберегти дітей від наркотиків

Чим раніше діти пробують наркотики, тим вищий ризик залежності. Ось кілька порад, які допоможуть батькам уберегти дітей від наркотиків.

Зміцнити довіру. Щоб між батьками та дитиною були довірчі стосунки, потрібно правильно реагувати на складні ситуації. Це означає, що за будь-якої проблеми батьки прагнуть підтримати дитину, готові її вислухати, а не критикувати або оцінювати її поведінку.

Контролювати доступність. Наркотичну залежність викликають не лише заборонені препарати. Ліки, які продають за рецептом, можуть бути небезпечнішими за "звичні" наркотики.

Обговорювати наслідки. Не можна один раз розповісти підлітку про шкоду наркотиків і вважати, що ти зробив усе, шо міг. Починати варто змалку. Наприклад, якщо дитина цікавиться ліками, можна розповісти, що люди приймають ліки, тільки коли хворіють і якщо їх прописав лікар. І що небезпечно приймати ліки самому чи використовувати препарати не за призначенням.

Можна запитати у дитини, що вона думає про людину, яка курить на вулиці або по телевізору, і пояснити, що люди приймають різні рішення, не всі з них корисні для їхнього здоров'я. Діти, які знають про ризики вживання наркотиків, можуть краще оцінити наслідки і тому рідше піддаються спокусі спробувати наркотик і менш залежні від думки однолітків.