24 Канал звернувся до головного лікаря одеського центру "Ексімер", ретинолога, члена Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів Іллі Афанасьєва, щоб він назвав чинники, коли баритися з візитом до окуліста не можна. Ілля Афанасьєв

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Експерт виокремив 5 основних ознак і пояснив про що можуть сигналізувати ці симптоми та чим небезпечне зволікання.

Погіршення гостроти зору

Ілля Афанасьєв "Ви помітили, що літери на етикетці почали розпливатися, очі застилає наче туман, поля зору звужуються і вам важко виконувати рутинні справи? Не заспокоюйте себе, що це перевтома, погане освітлення чи природний процес, адже вам вже за 40. Насправді причинами можуть бути серйозні очні захворювання."

Наприклад, глаукома. У розвинутій стадії дійсно погіршується зір і, якщо не вживати заходів, є ризик осліпнути! Ось чому так важливе діагностичне обстеження, аби виявити хворобу й правильно її лікувати.

Друга розповсюджена причина – катаракта. Помутніння кришталика так само призводить до погіршення гостроти зору. З одного боку, це природний процес, проте не треба терпіти незручності, страждати від двоїння, нечіткості зображення й відчувати себе безпорадними у сутінках та під час роботи з дрібними деталями. Навіщо чекати на дозрівання катаракти?

Такі рекомендації були актуальні у 90-х. На сьогодні заміна кришталика – це амбулаторна відточена часом і досвідом процедура, яка може не тільки покращити зір, а й дати змогу почати нове життя, у деяких випадках навіть позбутися окулярів.

Також існує багато захворювань судинного характеру, наприклад через цукровий діабет, які потрібно вчасно лікувати. Адже подолати наслідки нелікованої діабетичної ретинопатії дуже складно. Буває, що судинні ураження призводять до втрати зору.

А вікова макулодистрофія, що вражає центральну ділянку сітківки, входить до трійки основних функціональних захворювань серед дорослого населення, які ведуть до сліпоти.

Біль в очах різного походження

Ілля Афанасьєв "Причин, чому болять очі, чимало. Від банального синдрому сухого ока, який без належної терапії небезпечний втратою гостроти зору, працездатності і навіть психічними розладами, до важких захворювань."

Так, підвищення внутрішньоочного тиску може свідчити про згадану вже глаукому. Якщо вона закритокутова й око болить, це є серйозною ознакою, що потрібно негайно звернутися до офтальмолога. Адже ви ризикуєте досить швидко втратити око.

При закритокутовій глаукомі недостатній відтік внутрішньоочної рідини, яка має постійно циркулювати в оці, призводить до раптового підвищення тиску. Таке захворювання можна сплутати навіть з інфарктом міокарда чи отруєнням, бо сильний больовий ефект спричиняє нудоту й блювання.

І звісно, біль спричиняють також травми, контузії та ерозії рогівки. Отже, больові відчуття є безпосереднім показом для візиту до лікаря.

Тривале почервоніння очей

Очі червоніють з різних причин. Це може бути наслідком алергічної реакції чи синдрому сухого ока. Або ж почервоніння очей відбувається через запальні захворювання, наприклад кон’юнктивіт. До речі, здавалося б банальний кон'юнктивіт, але здатен призвести до важких ускладнень, зокрема й погіршення зору.

Важливо вчасно виявити запальні реакції. Адже червоне око внаслідок запалення буває результатом загальних проблем в організмі. Так, при аутоімунному захворюванні, як-от ревматоїдний артрит, одним із перших симптомів є почервоніння ока. Часто в кабінеті офтальмолога пацієнт дізнається, наприклад, про серйозне захворювання сполучної тканини.

Виділення з очей

Ілля Афанасьєв "Виділення, як і почервоніння та біль в очах, може свідчити про синдром сухого ока або розвиток запальної реакції (кон'юнктивіти, блефарити, дакріоцистити)."

При блефариті запалюються краї повіки – тут винні патогенні мікроорганізми, які розмножуються у мейбомієвих залозах, які закорковуються. Дакріоцистит розвивається так само внаслідок закорковування, але слізного каналу, через що у порожнині слізного мішка починається запальний процес.

Як вже зрозуміло з попередніх пунктів, зволікати з візитом до лікаря в разі запалення та сухості очей не варто, а тим паче займатися самолікуванням.

Погіршення якості зору

Офтальмологи розрізняють такі поняття, як гострота та якість зору. Отже, причиною погіршення якості бувають захворювання сітківки, які потребують обов'язкового лікування. Якщо нічого не робити, ймовірна втрата центральної гостроти зору.

Різноманітні помутніння, що плавають на периферійній сітківці, можуть свідчити про її розриви або периферичні дегенерації, які небезпечні відшаруванням сітківки.

Тож варто зважати на зміни якості зору, як-от темні крапки, мушки, які плавають перед очима, спалахи, блискавки в очах, звуження поля зору. Це є ознаками відкритокутової та закритокутової глаукоми, відшаруванні сітківки й інших серйозних патологій.

Аби запобігти захворюванням, а не лікувати їх, коли вони в активній стадії, краще планово звертатися до офтальмолога. Для дорослих – раз на два роки, а у віці після 65 – раз на рік.