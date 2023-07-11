Звісно, є безліч факторів, які можуть заважати вам отримувати яскраві оргазми, але чому б не спробувати з найпростішого і доступного методу – способу харчування, а точніше конкретного вибору продуктів.

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5 продуктів для яскравих оргазмів

Інжир

Інжир корисний тим, що може підвищити сексуальну витривалість. Адже плід є чудовим джерелом магнію та калію, а обидва ці мінерали необхідні сексуальної активності.

Інжир також є джерелом клітковини. І хоча це може здатися не зовсім сексуальним, харчові волокна є ключем не лише до підтримки здорової ваги та здоров’я серця, але й до того, щоб допомогти вам почуватися найбільш сексуально.

Банани

Банани — чудова їжа для сексу. Банани ідеально підходять для витривалості у спальні, оскільки вони є багатим джерелом вітаміну В, який перетворює вуглеводи на енергію.

Він також допомагає вашому тілу виробляти такі гормони, як тестостерон, з'ївши банан за кілька годин до початку, ви підбадьоритеся!

Жирна риба

Вживання такої риби, як лосось та тунець, має високу концентрацію жирних кислот омега-3, і вживання таких продуктів сприяє збільшенню дофаміну — того ж гормону, що вивільняється при випробуванні оргазму.

Сексуальна користь омега-3, якої багато в рибі, полягає в тому, що вони покращують роботу нервової системи, їх можна знайти в основному в жирній рибі, такій як скумбрія, лосось та сардини.

Дофамін змусить вас почуватися більш розслабленим і пов’язаним з вашим партнером, що зробить секс більш цікавим.

Шпинат

Шпинат – це узагалі натуральна віагра. Ця зелень має властивості підвищення сексуальності. Шпинат багатий на вітамін Е, який є основним каталізатором вироблення статевих гормонів в організмі.

Він також містить багато марганцю, який сприяє виробленню жіночого гормону естрогену. А, як відомо. дефіцит магнію впливає рівень фертильності жінки.

Зелені листові овочі також багаті на цинк, який відомий своїм лібідо і здатністю виробляти сперму у чоловіків.



Зелень корисна для сексуального здоров'я / Фото Unsplash

Фініки

У кількох дослідженнях згадуються афродизіакальні властивості фініків. Тож, додавайте сміливо їх до свого раціону і посилюйте сексуальне бажання.