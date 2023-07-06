Жіночий оргазм буває вагінальний та кліторальний

Поділу на вагінальний, кліторальний, матковий та ще якийсь оргазм не існує. Оргазм єдиний як у чоловіків, так і у жінок. Ми ж не говоримо про головчастий, анальний оргазм у чоловіків. Також у жінок.

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Оргазм може відрізнятися лише за способом його досягнення: мастурбаційний; міокомпресійний – коли жінка стискає ноги; випадковий, коли він відбувається незрозуміло, чому і без стимуляції ерогенних зон, уві сні.

Жіночий оргазм залежить від стимулювання клітора

Ні. Комусь подобається стимуляція головки клітора, комусь вистачає піхви. Для деяких жінок важлива стимуляція інших ерогенних зон, наприклад, ануса або грудей.

Усі люди можуть відчути оргазм

Ні, є жінки, які взагалі не можуть відчувати оргазм або мають труднощі з його досягненням. Цей стан називається аноргазмія. Але в більшості випадків, коли у жінці не вдається відчувати оргазм, ми говоримо про брак знань, досвіду та навичок стимуляції.

Мастурбація – це погано

Не мастурбувати взагалі – це абсолютно нормально, як і мастурбувати. Є люди, яким подобається мастурбувати, є люди, яким не подобається.

Дівчата не можуть отримати насолоду від анального сексу

Дівчата можуть отримувати задоволення від анального сексу. Щобільше, є дівчата, які мають оргазм тільки від анального сексу. Також є дівчата, яким задля досягнення оргазму необхідно стимулювати анус чи пряму кишку.