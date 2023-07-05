Насправді не кожній жінці це подобається. Авжеж, піхва здатна розтягуватися і підлаштовуватися, але ж усьому є межа, наголосили фахівці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

Дивіться також Чи потрібно жінкам регулярно перевірятись на інфекції у гінеколога

"Але, не все так легко. Великий член – велика відповідальність!", – іронічно зауважують в асоціації.

Як зробити секс комфортним

Водночас сексологи дали кілька порад, як зробити секс комфортним, якщо у партнера великий член.

У першу чергу, прелюдія має бути в рази довшою – жінка повинна бути добре готова. Можна спробувати додати в секс збуджуючі гелі або вібратор.

Знайдіть ті пози, в яких піхва ніби стає довшою і підберіть доступні саме для вас. Наприклад, колінно-ліктьова (доггі), на жаль, не найкращій варіант у цьому випадку.

Лубриканту повинно бути багато. Інакше з'являться травми, мікророзриви або тріщини. Якщо ж у жінки багато своєї змазки, то можна обійтися без лубриканту.

Також фахівці радять використовувати спеціальне обмежувальне кільце. Його легко фіксувати на тому рівні, на якому треба, і тоді, захопившись, ви ніколи не зробите боляче своїй партнерці.