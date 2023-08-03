Науковці Університету здоров’я й добробуту в Ніїгата та Університету Едіт Ковен провели дослідження і довели, що лише 3 секунди заняття з гантелями здатні збільшити силу максимального довільного скорочення ліктьового суглоба більш ніж на 10%.
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Як виконувати вправу
Щоправда, робити вправу треба 5 разів на тиждень упродовж щонайменше місяця.
Власне, сама вправа досить проста у виконанні: слід зігнути руку в лікті і повільно опускати гантелю донизу, випрямляючи руку.
Вправи з гантелями здатні швидко наростити м'язову масу / Фото Unsplash
Вчені підтвердили це науково
Дослідники поставили собі за мету – перевірити, чи достатньо робити цю вправу саме 3 секунди, саме 5 разів на тиждень і чи обов'язково упродовж місяця. А раптом шлях до міцних біцепсів можна ще більше скоротити.
Ця зміна вказує, що навіть дуже маленька кількість фізичних тренувань має позитивний ефект. Тепер вчені взялись дослідити, чи так само проявляються і вправи іншого типу.