Ученые Университета здоровья и благополучия в Ниигате и Университете Эдит Ковен провели исследования и доказали, что всего 3 секунды занятия с гантелями способны увеличить силу максимального произвольного сокращения локтевого сустава более чем на 10%.

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Как выполнять упражнение

Правда, делать упражнение нужно 5 раз в неделю в течение минимум месяца.

Собственно, само упражнение достаточно просто в выполнении: следует согнуть руку в локте и медленно опускать гантелю вниз, выпрямляя руку.



Упражнения с гантелями способны быстро нарастить мышечную массу / Фото Unsplash

Ученые подтвердили это научно

Исследователи задались целью – проверить, достаточно ли делать это упражнение именно 3 секунды, именно 5 раз в неделю и обязательно в течение месяца. А вдруг путь к крепким бицепсам можно еще больше сократить.

Подробности. В исследовании приняли участие 26 добровольцев – молодых здоровых мужчин. Выяснилось, что несколько секундной тренировки, например, два дня в неделю, мало для того, чтобы заметить изменения в мышечной силе. Между тем участники, которые делали упражнение трижды в неделю, за месяц смогли увеличить мышечную силу бицепса на 2,5 – 3,9%.

Это изменение указывает, что даже очень маленькое количество физических тренировок оказывает положительный эффект. Теперь ученые принялись исследовать, проявляются ли так же и упражнения другого типа.