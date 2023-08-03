Ученые Университета здоровья и благополучия в Ниигате и Университете Эдит Ковен провели исследования и доказали, что всего 3 секунды занятия с гантелями способны увеличить силу максимального произвольного сокращения локтевого сустава более чем на 10%.
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Как выполнять упражнение
Правда, делать упражнение нужно 5 раз в неделю в течение минимум месяца.
Собственно, само упражнение достаточно просто в выполнении: следует согнуть руку в локте и медленно опускать гантелю вниз, выпрямляя руку.
Упражнения с гантелями способны быстро нарастить мышечную массу / Фото Unsplash
Ученые подтвердили это научно
Исследователи задались целью – проверить, достаточно ли делать это упражнение именно 3 секунды, именно 5 раз в неделю и обязательно в течение месяца. А вдруг путь к крепким бицепсам можно еще больше сократить.
Это изменение указывает, что даже очень маленькое количество физических тренировок оказывает положительный эффект. Теперь ученые принялись исследовать, проявляются ли так же и упражнения другого типа.