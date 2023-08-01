За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак є однією з провідних причин смерті у світі. Лише у 2020 році хвороба забрала життя приблизно 10 мільйонів людей, тобто майже кожного 6 померлого.

Також на тему Рак молодшає: чому так відбувається та як не захворіти на онкологію у 30

Нове дослідження раку

Тим часом дослідники з Сіднейського університету з'ясували, що загрозу раку знижує інтенсивна переривчаста фізична активність. Так називають короткі епізодичні сплески інтенсивного фізичного навантаження на кшталт швидкої ходьби, підйому пішки сходами або енергійних ігор з дітьми.

Вчені скористалися даними учасників Британського біобанку, які носили на зап'ясті акселерометри, що реєструють фізичну активність, її силу та тривалість. Серед піддослідних відібрали 22 398 осіб (середній вік – 62 роки). Вони повідомили, що не займаються спортом у вільний час і рідко здійснюють оздоровчі прогулянки – один раз на тиждень чи рідше. До вибірки також не увійшли люди з онкологічними хворобами.

Фізична активність зменшує ризик раку

Потім фахівці простежили за випадками смерті та госпіталізації, а також за частотою реєстрації раку серед учасників. Усього за період спостережень (в середньому близько 7 років) виявили 2356 епізодів онкозахворювань. При цьому у тих, хто практикував навіть мінімальний рівень VILPA – тривалістю 3,4 – 3,6 хвилини на день, – захворюваність на рак була на 17 – 18% нижчою, ніж у людей без такої активності. Ті ж учасники, у кого тривалість коротких інтенсивних фізичних навантажень становила в середньому 4,5 хвилини на день, страждали на онкологічні захворювання на 31 – 32% рідше порівняно з неактивними випробуваними.

Тобто збільшення тривалості інтенсивної фізичної активності до чотирьох-п'яти хвилин на день, яку виконують короткими підходами приблизно по хвилині кожен, виявилося пов'язаним із відчутним зниженням ризику раку – у піку майже на третину.

Звісно, ​​щоб підтвердити виявлений взаємозв'язок, потрібні додаткові дослідження. Однак, згідно з отриманими результатами, інтенсивна переривчаста фізична активність має всі шанси стати ефективною і незатратною рекомендацією для зниження ризику раку у людей, яким не подобається регулярно займатися спортом.