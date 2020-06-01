Міжнародна команда фахівців презентувала спосіб кількісного вимірювання свідомості. Таке відкриття допоможе у лікуванні пацієнтів з коматозними станами та може змінити розуміння комплексних неврологічних проблем.

На прикладі мозку плодових мушок вчені з Університету Монаш (Австралія) виявили надійний маркер активної свідомості, що не залежить від зовнішніх стимулів, пише Futurism.

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Вони прийшли до висновку, що складність сигналів можна зіставити з рівнем активності свідомості.

Це важливо, тому що відкриття вказує на надійний спосіб визначення рівня збудження свідомості, доторкнувшись до невеликої ділянки мозку, – пояснив один із авторів дослідження.

Також це явний маркер порушеної свідомості, який не залежить від специфічних зовнішніх стимулів.

Відкриття здійснили на прикладі мозку плодових мушок

Звісно, робота з людською свідомістю набагато складніше.

До прикладу, у плодової мухи – головний мозок має 100 000 клітин, а людський мозок – 86 мільярдів. Разом з тим дослідники сподіваються, що їхня робота також розшириться і на дослідженнях на людях.

Чи є перспектива для людей

Якщо метод працює на людях, він може розкрити лікарям новий спосіб перевірки розуму та свідомості пацієнтів.

Що відомо про свідомість людини Неврологи дійшли висновку, що за свідомість відповідає не окрема частина в головному мозку, а спільна робота його долей і кори. Одними з найпоширеніших є нейробіологічні теорії свідомості, які передбачають що в нашому мозку існує певний матеріальний субстрат. Саме цей субстрат дозволяє ідентифікувати і усвідомлювати інформацію за частки секунди.