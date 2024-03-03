Фахівці в галузі біомедичної інженерії та дослідження мікропластику з Медичного університету Гуанчжоу та Цзінаньського університету (обидва в Китаї) поділилися відкриттям про цей давній метод. Їхній експеримент показав, що кип'ятіння води, багатої на кальцій (жорстка вода), видаляє з неї понад 80% мікропластику.

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Нове дослідження мікропластику

У китайському місті Гуанчжоу для дослідження взяли зразки води з водопроводу різної жорсткості. У них було додано три види пластикових частинок – полістирол, поліетилен та поліпропілен – розміром від 0,1 до 150 мікрометрів. Потім зразки протягом п'яти хвилин кип'ятили, потім охолоджували та вимірювали вміст пластику у воді.

Під час кип'ятіння у жорсткій воді, насиченій мінералами, утворюється нерозчинний карбонат кальцію СaCO3, який зазвичай називають накипом. Дослідники припустили, що він може зв'язувати частинки пластику, які потім випадають в осад разом із накипом.

Кип'ятіння видаляє пластик з води

У ході експерименту це припущення підтвердилося. Ефект очищення був найбільш виражений у зразках з високим вмістом кальцію, що містили 300 міліграмів CaCO3 на літр. Кип'ятіння дозволило видалити до 90% мікропластику, що є у воді. У менш жорсткій воді (менш як 60 міліграмів CaCO3 на літр) за допомогою кип'ятіння вдалося позбутися 25% доданого мікропластику.

Таким чином, дослідники показали, що завдання очищення питної води від мікропластику може бути вирішено не тільки за допомогою дорогих сучасних фільтраційних систем, але й таким простим і перевіреним часом методом, як кип'ятіння, що також забезпечує дезінфекцію.

Вчені також додали, що якщо залишки накипу із "вкрапленим" пластиком плавають на поверхні, їх можна прибрати, пропустивши воду через паперовий фільтр для кави.