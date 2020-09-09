Знайшли новий фактор розвитку діабету: загалом їх 18
Шведські вчені провели метааналіз досліджень про цукровий діабет і крім безсоння визначили ще 18 факторів ризику хвороби. Їх робота вказує на нові стратегії профілактики хвороби, якою страждають понад 400 мільйонів людей.
Вчені з Каролінського інституту (Швеція) встановили, що головним висновком дослідження стало визначення безсоння, як нової причини хвороби.
Читайте також Створили вакцину проти діабету 1 типу: вона вже довела свою ефективність
Спостереження показали, що у людей з безсонням ризики розвитку діабету другого типу підвищуються на 17%.
Примітно, що корекція ваги скорочує ризики. Так, боротьба з надлишковою вагою знижувала високі ризики від безсоння до 7%.
Подальший аналіз ідентифікував ще 18 факторів ризику:
- депресію;
- зміни артеріального тиску;
- куріння;
- споживання кофеїну;
- зміни показників амінокислот ізолейцину, валіну, лейцину і ферменту печінки АЛТ в крові;
- високий індекс маси тіла, наявність вісцерального жиру і процентний вміст жиру в організмі;
- частоту серцевих скорочень;
- концентрацію жирних кислот у плазмі крові.
Серед інших ймовірних причин розвитку діабету (тут причинно-наслідкові зв'язки були трохи слабше) вчені виділили споживання алкоголю, пропуск сніданку, денний сон і недосипання, запалення в організмі, а також показники рівня натрію і ряду амінокислот.