Шведські вчені провели метааналіз досліджень про цукровий діабет і крім безсоння визначили ще 18 факторів ризику хвороби. Їх робота вказує на нові стратегії профілактики хвороби, якою страждають понад 400 мільйонів людей.

Вчені з Каролінського інституту (Швеція) встановили, що головним висновком дослідження стало визначення безсоння, як нової причини хвороби.

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Спостереження показали, що у людей з безсонням ризики розвитку діабету другого типу підвищуються на 17%.

Примітно, що корекція ваги скорочує ризики. Так, боротьба з надлишковою вагою знижувала високі ризики від безсоння до 7%.

Подальший аналіз ідентифікував ще 18 факторів ризику:

депресію;

зміни артеріального тиску;

куріння;

споживання кофеїну;

зміни показників амінокислот ізолейцину, валіну, лейцину і ферменту печінки АЛТ в крові;

високий індекс маси тіла, наявність вісцерального жиру і процентний вміст жиру в організмі;

частоту серцевих скорочень;

концентрацію жирних кислот у плазмі крові.

Серед інших ймовірних причин розвитку діабету (тут причинно-наслідкові зв'язки були трохи слабше) вчені виділили споживання алкоголю, пропуск сніданку, денний сон і недосипання, запалення в організмі, а також показники рівня натрію і ряду амінокислот.

Важливо: профілактика діабету, на думку авторів, полягає в боротьбі з надмірною вагою і курінням, поліпшенням психоемоційного стану здоров'я і якістю сну.