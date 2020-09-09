Шведские ученые провели метаанализ исследований о сахарном диабете и помимо бессонницы определили еще 18 факторов риска болезни. Их работа указывает на новые стратегии профилактики болезни, которой страдают более 400 миллионов людей.

Ученые из Каролинского института (Швеция) установили, что главным выводом исследования стало определение бессонницы, как новой причины болезни.

Читайте также Создали вакцину против диабета 1 типа: она уже доказала свою эффективность

Наблюдения показали, что у людей с бессонницей риски развития диабета второго типа повышаются на 17%.

Примечательно, что коррекция веса сокращает риски. Так, борьба с избыточным весом снижала высокие риски от бессонницы до 7%.

Дальнейший анализ идентифицировал еще 18 факторов риска:

депрессию;

изменения артериального давления;

курение;

потребление кофеина;

изменения показателей аминокислот изолейцина, валина, лейцина и фермента печени АЛТ в крови;

высокий индекс массы тела, наличие висцерального жира и процентное содержание жира в организме;

частоту сердечных сокращений;

концентрацию жирных кислот в плазме крови.

Среди других вероятных причин развития диабета (здесь причинно-следственные связи были немного слабее) ученые выделили потребление алкоголя, пропуск завтрака, дневной сон и недосыпание, воспаление в организме, а также показатели уровня натрия и ряда аминокислот.

Важно: профилактика диабета, по мнению авторов, заключается в борьбе с избыточным весом и курением, улучшением психоэмоционального состояния здоровья и качеством сна.