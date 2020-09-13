Заборона відходити від дому на понад 500 метрів: Ізраїль повертається до жорсткого карантину
Ізраїльський уряд вирішив повернутися до жорсткого карантину через значне погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження набудуть чинності з 14:00 18 вересня.
Загальнонаціональна ізоляція згідно з рішенням уряду передбачатиме низку заборон. Про це повідомляє Newsru.co.il.
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Які заборони діятимуть в Ізраїлі під час жорсткого карантину
- Як мінімум на два тижні введена заборона громадянам відходити від свого будинку на понад 500 метрів.
- Також заборонено збиратися на відкритому просторі в групи в понад 20 осіб, в закритому просторі – не більше 10 осіб. Наразі під питанням залишається можливість проводити демонстрації.
- У період карантину громадським і приватним установам заборонено приймати відвідувачів, окрім критичних об'єктів інфраструктури. На робочі місця дозволено виходити до 30% колективів.
- Кафе та ресторани працюватимуть виключно на винос. Також закриються освітні установи.
- Через два тижні жорсткого карантину на два тижні буде введена система "суворого стримування", в межах якої економічну діяльність обмежать до 50%.
- Водночас ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон залишиться відкритим.
Відзначимо, що в липні в Ізраїлі відбулися масові протести, заворушення та сутички з поліцією через введення карантину. Демонстранти вимагали відставки чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.
Яка ситуація в Ізраїлі з коронавірусом
- За тиждень в Ізраїлі підтвердили понад 24 тисячі нових випадків коронавірусу.
- Станом на 13 вересня з початку пандемії в країні захворіли 153 759 осіб. Активними хворими залишаються понад 38 тисяч пацієнтів.
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