Ізраїльський уряд вирішив повернутися до жорсткого карантину через значне погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження набудуть чинності з 14:00 18 вересня.

Загальнонаціональна ізоляція згідно з рішенням уряду передбачатиме низку заборон. Про це повідомляє Newsru.co.il.

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Які заборони діятимуть в Ізраїлі під час жорсткого карантину

Як мінімум на два тижні введена заборона громадянам відходити від свого будинку на понад 500 метрів .

. Також заборонено збиратися на відкритому просторі в групи в понад 20 осіб, в закритому просторі – не більше 10 осіб. Наразі під питанням залишається можливість проводити демонстрації.

У період карантину громадським і приватним установам заборонено приймати відвідувачів, окрім критичних об'єктів інфраструктури. На робочі місця дозволено виходити до 30% колективів.

Кафе та ресторани працюватимуть виключно на винос . Також закриються освітні установи .

. Також . Через два тижні жорсткого карантину на два тижні буде введена система "суворого стримування", в межах якої економічну діяльність обмежать до 50%.

Водночас ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон залишиться відкритим.

Відзначимо, що в липні в Ізраїлі відбулися масові протести, заворушення та сутички з поліцією через введення карантину. Демонстранти вимагали відставки чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Яка ситуація в Ізраїлі з коронавірусом

За тиждень в Ізраїлі підтвердили понад 24 тисячі нових випадків коронавірусу .

. Станом на 13 вересня з початку пандемії в країні захворіли 153 759 осіб. Активними хворими залишаються понад 38 тисяч пацієнтів.

Зверніть увагу! Раніше про початок другої хвилі коронавірусу в Європі заявили Австрія та Чехія. До цього про значне зростання кількості нових випадків COVID-19 повідомили у Франції та Іспанії.