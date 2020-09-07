Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу анонсував, що сьомого вересня в 40 містах з високим рівнем зараження COVID-19 вводиться комендантська година.

Про це пише видання Newsru. Карантинна "комендантська година" запроваджується у 40 "червоних" населених пунктах.

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У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти,

– йдеться у джерелі.

Так, в "червоних зонах" буде припинена робота шкіл і дитячих садків, обмежено пересування населення. Бізнеси повинні закриватися о 19:00.

З 19: 00 до 5: 00 пересування громадян обмежено до 500 метрів. Виняток становлять випадки необхідності купити життєво важливі товари або звернутися за медичною допомогою.

Продуктові магазини, аптеки та заклади системи охорони здоров'я продовжать працювати.

Крім того, заборонені масові збори понад 10 осіб в закритому приміщенні і понад 20 на відкритих просторах.