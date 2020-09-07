Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что седьмого сентября в 40 городах с высоким уровнем заражения COVID-19 вводится комендантский час.

Об этом пишет издание Newsru. Карантинный "комендантский час" вводится в 40 "красных" населенных пунктах.

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В воскресенье, 6 сентября, министерская комиссия по карантину проголосовала за введение ограничений на передвижение граждан в вечерние и ночные часы, а также за закрытия учебных заведений, за исключением учреждений специального образования,

– говорится в источнике.

Так, в "красных зонах" будет приостановлена работа школ и детских садов, ограничено передвижение населения. Бизнес должнен закрываться в 19:00.

С 19:00 до 5:00 передвижение граждан ограничено до 500 метров. Исключение составляют случаи необходимости купить жизненно важные товары или обратиться за медицинской помощью.

Продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работать.

Кроме того, запрещены массовые собрания более 10 человек в закрытом помещении и более 20 на открытых пространствах.