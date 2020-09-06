Дефицит витамина D увеличивает риск инфицирования коронавирусом, – Чикагский университет
Ученые из Чикагского университета провели новое исследование и заявили, что люди, у которых наблюдался дефицит витамина D, почти вдвое чаще имели положительный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Исследователи из Медицинского университета Чикаго обнаружили, что относительный риск положительного результата теста на COVID-19 был в 1,77 раза выше для пациентов с вероятным дефицитом витамина D по сравнению с другими пациентами с достаточным количеством витамина D.
В исследовании приняли участие 489 пациентов, у которых уровень витамина D измерялся в течение года перед тестированием на COVID-19.
В результатах говорится, что люди с дефицитом витамина D с большей вероятностью будут иметь положительный результат теста на COVID-19.
"Вероятный дефицит витамина D был связан с повышенным риском COVID-19, это открытие предполагает, что могут понадобиться рандомизированные испытания, чтобы определить, влияет ли витамин D на риск COVID-19", – заявили исследователи.
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