Ученые из Чикагского университета провели новое исследование и заявили, что люди, у которых наблюдался дефицит витамина D, почти вдвое чаще имели положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В то же время авторы исследования предупреждают, что для подтверждения того, будет ли способствовать прием витамина D профилактике COVID-19, еще нужны клинические испытания. На сегодня убедительных доказательств в пользу этого нет.

Исследователи из Медицинского университета Чикаго обнаружили, что относительный риск положительного результата теста на COVID-19 был в 1,77 раза выше для пациентов с вероятным дефицитом витамина D по сравнению с другими пациентами с достаточным количеством витамина D.

В исследовании приняли участие 489 пациентов, у которых уровень витамина D измерялся в течение года перед тестированием на COVID-19.

В результатах говорится, что люди с дефицитом витамина D с большей вероятностью будут иметь положительный результат теста на COVID-19.

"Вероятный дефицит витамина D был связан с повышенным риском COVID-19, это открытие предполагает, что могут понадобиться рандомизированные испытания, чтобы определить, влияет ли витамин D на риск COVID-19", – заявили исследователи.



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